Серена Уильямс ждет ребенка от армянина

Американская теннисистка Серена Уильямс объявила о своей беременности. Она ждет ребенка от бизнесмена армянского происхождения Алексиса Оганяна.

Многократная победительница турниров Большого шлема опубликовала в социальной сети фотографию, на которой видно, что у спортсменки уже округлился живот. Поверх фотографии написано два слова: "20 недель".

Ранее в декабре 2016 года Серена Уильямс объявила о помолвке с американским интернет-предпринимателем, сооснователя сайта Reddit Алексисом Оганяном. "Я пришла домой немного поздно. Кто-то собрал для меня чемодан. Снаружи ждал транспорт в Рим, чтобы доставить меня к моему любимому туда, где впервые столкнулись наши звезды", – пишет в Reddit пользователь с именем serenawilliams.

Can we all agree that Serena Williams and Alexis Ohanian's child will be a superhuman?? I think we can — /\/\ /\ Γ Γ Ι Σ (@mapillski) 19 апреля 2017 г.

Бизнесмен также публично сделал предложение своей возлюбленной, опубликовав обращение к ней на своем портале. "Ты сделала меня самым счастливым мужчиной на планете", – написал он, прикрепив к сообщению рисунок.

Добавим, что в последнее время спортсменка редко выходит на теннисный корт. После победы над сестрой Винус на Открытом чемпионате Австралии Серена сделала временный перерыв в карьере.

Напомним, Серена Уильямс – вторая ракетка мира, которую потеснила с первого места в сентябре 2016 года немецко-польская спортсменка Анжелик Кербер. Тем не менее, уже на следующей неделе Серена Уильямс вновь станет лидером рейтинга Женской теннисной ассоциации.