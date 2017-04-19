Серена Уильямс ждет ребенка от армянина
Многократная победительница турниров Большого шлема опубликовала в социальной сети фотографию, на которой видно, что у спортсменки уже округлился живот. Поверх фотографии написано два слова: "20 недель".
Serena Williams is pregnant!! ❤️❤️ pic.twitter.com/u2RfhSzlcB— Jarett Wieselman (@JarettSays) 19 апреля 2017 г.
Ранее в декабре 2016 года Серена Уильямс объявила о помолвке с американским интернет-предпринимателем, сооснователя сайта Reddit Алексисом Оганяном. "Я пришла домой немного поздно. Кто-то собрал для меня чемодан. Снаружи ждал транспорт в Рим, чтобы доставить меня к моему любимому туда, где впервые столкнулись наши звезды", – пишет в Reddit пользователь с именем serenawilliams.
Can we all agree that Serena Williams and Alexis Ohanian's child will be a superhuman?? I think we can— /\/\ /\ Γ Γ Ι Σ (@mapillski) 19 апреля 2017 г.
Бизнесмен также публично сделал предложение своей возлюбленной, опубликовав обращение к ней на своем портале. "Ты сделала меня самым счастливым мужчиной на планете", – написал он, прикрепив к сообщению рисунок.
Добавим, что в последнее время спортсменка редко выходит на теннисный корт. После победы над сестрой Винус на Открытом чемпионате Австралии Серена сделала временный перерыв в карьере.
Congrats to @SerenaWilliams and @AlexisOhanian on their engagement! �� �� pic.twitter.com/mRVchROPx9— WTA (@WTA) 29 декабря 2016 г.
Напомним, Серена Уильямс – вторая ракетка мира, которую потеснила с первого места в сентябре 2016 года немецко-польская спортсменка Анжелик Кербер. Тем не менее, уже на следующей неделе Серена Уильямс вновь станет лидером рейтинга Женской теннисной ассоциации.
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