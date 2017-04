Серена Уильямс ждет ребенка от армянина

Многократная победительница турниров Большого шлема опубликовала в социальной сети фотографию, на которой видно, что у спортсменки уже округлился живот. Поверх фотографии написано два слова: "20 недель".

Ранее в декабре 2016 года Серена Уильямс объявила о помолвке с американским интернет-предпринимателем, сооснователя сайта Reddit Алексисом Оганяном. "Я пришла домой немного поздно. Кто-то собрал для меня чемодан. Снаружи ждал транспорт в Рим, чтобы доставить меня к моему любимому туда, где впервые столкнулись наши звезды", – пишет в Reddit пользователь с именем serenawilliams.

Can we all agree that Serena Williams and Alexis Ohanian's child will be a superhuman?? I think we can