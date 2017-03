Кузнецовой устроили травлю во время матча с Уильямс

Неприятный инцидент имел место во время поединка 1/8 финала турнира в Майами. Зрители выражали негативное отношение к российской теннисистке свистом и выкриками.

Шум поднялся в тот момент, когда американская спортсменка собиралась подавать на матч на тай-брейке второго сета. Один из болельщиков, обращаясь к Кузнецовой, выкрикнул: "Возвращайся в Москву". Другие зрители принялись свистеть, передает RT.

"Go back to Moscow" and a boo from the crowd during Venus - Kuznetsova match (recorded from WatchESPN). pic.twitter.com/tDEDCgnNjd