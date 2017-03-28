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Спорт

Кузнецовой устроили травлю во время матча с Уильямс

Светлана Кузнецова. Фото: GLOBAL LOOK press/Igor Russak
Американские болельщики помешали теннисному матчу между Светланой Кузнецовой и Винус Уильямс. Россиянка подверглась словесным нападкам и не смогла пройти в четвертьфинал.
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Неприятный инцидент имел место во время поединка 1/8 финала турнира в Майами. Зрители выражали негативное отношение к российской теннисистке свистом и выкриками.

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Шум поднялся в тот момент, когда американская спортсменка собиралась подавать на матч на тай-брейке второго сета. Один из болельщиков, обращаясь к Кузнецовой, выкрикнул: "Возвращайся в Москву". Другие зрители принялись свистеть, передает RT.

Призовой фонд турнира WTA в Майами составляет почти семь миллионов долларов. Кузнецова, посеянная под 7-м номером, уступила 11-й ракетке турнира Уильямс со счетом 3:6, 6:7 (4:7). Матч продолжался час 36 минут. Для спортсменки из США это первая победа над игроком топ-10 за полтора года.

В четвертьфинале Винус Уильямс встретится с первой ракеткой мира немкой Ангеликой Кербер.

Автор: Игорь Силецкий28 марта 2017, 11:57

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