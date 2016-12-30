Серена Уильямс выходит замуж за Оганяна

Вторая ракетка мира, 22-кратная победительница турниров серии "Большого шлема" американка Серена Уильямс выходит замуж за одного из основателей портала Reddit Алексиса Оганяна. На сайте своего возлюбленного спортсменка рассказала, как он сделал ей предложение.

"Я пришла домой немного поздно. Кто-то собрал для меня чемодан. Снаружи ждал транспорт в Рим, чтобы доставить меня к моему любимому туда, где впервые столкнулись наши звезды", – пишет в Reddit пользователь с именем serenawilliams.

"Теперь круг замкнулся за тем же столом, где мы впервые случайно встретились. На этот раз он сделал это не случайно, а сознательно. Встав на колено, он сказал четыре слова, и я ответила "Да", – продолжила Серена Уильямс.

Фото опубликовано Alexis Ohanian (@alexisohanian) Ноя 20 2016 в 12:16 PST

Спортсменка разместила на портале Reddit рисунок, который нарисовал для нее Алексис Оганян. "Ты сделала меня самым счастливым мужчиной на планете", – ответил ей сооснователь сайта. "Пока я рисовал это для тебя, я думал, что наши дети тоже когда-нибудь будут ходить на свидания", – написал он на сайте.

Также Алексис Оганян сообщил о намеченной свадьбе в социальной сети Facebook. "Она попросила меня нарисовать что-нибудь для "будущей Миссис Kn0thing" (никнейм Оганяна – Прим. ред.), потому что она должна сделать пост на Reddit", – написал возлюбленный Серены Уильямс. "Она сказала "Да", – заключил он.

Me to Serena Williams pic.twitter.com/hoYiVLG3Ee — Analog Girl (@afrikababybam) 29 декабря 2016 г.

Отношения между Сереной Уильямс и Алексисом Оганяном начались в сентябре 2015 года. Возлюбленные долгое время скрывали свои чувства от публики, поэтому даже в социальных сетях они крайне редко размещали совместные фотографии. Однако за то время, пока они встречались, Алексис всегда поддерживал свою девушку в ее спортивной карьере. Например, создатель Reddit в Instagram публично поздравил Серену Уильямс с победой на Уимблдонском турнире 2016 года.

Congrats on a great show @serenawilliams - so proud of you. Well on your way to dominating another industry. #NYFW #blurry Фото опубликовано Alexis Ohanian (@alexisohanian) Сен 13 2016 в 5:31 PDT

Алексис Оганян создал портал Reddit вместе с соседом по комнате одиннадцать лет назад. Теперь он – 33-летний бизнесмен, капитал которого оценивается в 4,5 миллиона долларов.