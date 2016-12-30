Серена Уильямс выходит замуж за Оганяна

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"Я пришла домой немного поздно. Кто-то собрал для меня чемодан. Снаружи ждал транспорт в Рим, чтобы доставить меня к моему любимому туда, где впервые столкнулись наши звезды", – пишет в Reddit пользователь с именем serenawilliams.
Congrats to @SerenaWilliams and @AlexisOhanian on their engagement! �� �� pic.twitter.com/mRVchROPx9— WTA (@WTA) 29 декабря 2016 г.
"Теперь круг замкнулся за тем же столом, где мы впервые случайно встретились. На этот раз он сделал это не случайно, а сознательно. Встав на колено, он сказал четыре слова, и я ответила "Да", – продолжила Серена Уильямс.
Спортсменка разместила на портале Reddit рисунок, который нарисовал для нее Алексис Оганян. "Ты сделала меня самым счастливым мужчиной на планете", – ответил ей сооснователь сайта. "Пока я рисовал это для тебя, я думал, что наши дети тоже когда-нибудь будут ходить на свидания", – написал он на сайте.
Также Алексис Оганян сообщил о намеченной свадьбе в социальной сети Facebook. "Она попросила меня нарисовать что-нибудь для "будущей Миссис Kn0thing" (никнейм Оганяна – Прим. ред.), потому что она должна сделать пост на Reddit", – написал возлюбленный Серены Уильямс. "Она сказала "Да", – заключил он.
Me to Serena Williams pic.twitter.com/hoYiVLG3Ee— Analog Girl (@afrikababybam) 29 декабря 2016 г.
Отношения между Сереной Уильямс и Алексисом Оганяном начались в сентябре 2015 года. Возлюбленные долгое время скрывали свои чувства от публики, поэтому даже в социальных сетях они крайне редко размещали совместные фотографии. Однако за то время, пока они встречались, Алексис всегда поддерживал свою девушку в ее спортивной карьере. Например, создатель Reddit в Instagram публично поздравил Серену Уильямс с победой на Уимблдонском турнире 2016 года.
Алексис Оганян создал портал Reddit вместе с соседом по комнате одиннадцать лет назад. Теперь он – 33-летний бизнесмен, капитал которого оценивается в 4,5 миллиона долларов.
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