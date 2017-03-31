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Спорт

Карьера Плющенко: от борьбы с Ягудиным до шурупов в спине

Евгений Плющенко. Фото: Matthew Stockman/Gettyimages.ru
Знаменитый российский фигурист Евгений Плющенко заявил о завершении карьеры. 34-летний олимпийский и мировой чемпион больше не намерен выходить на лед в качестве спортсмена. По меркам фигурного катания Плющенко уже несколько лет как должен находиться на пенсии. Однако до последнего он заявлял, что намерен в 2018 году принять участие в Олимпиаде. Но не судьба.

Продолжение: У Рудковской сдали нервы после ухода Плющенко
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Если бы Евгений Плющенко выступил на Олимпиаде в Пхенчхане, то установил бы личный рекорд по участию в Играх. Однако немалый по спортивным меркам возраст и проблемы со здоровьем не позволяли ему принимать участие в соревнованиях, проходящих в последние годы.

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За свою карьеру он получил все медали, какие было можно. Плющенко стал олимпийским чемпионом в одиночном катании в 2006 году, в 2002 и 2010 годах брал серебро. В 2014-м завоевал золото в Сочи в командных соревнованиях. Он трижды становился чемпионом мира и семь раз побеждал на чемпионатах Европы. Кроме того, он четыре раза первенствовал в финале Гран-при.

Широко известным фигурист стал в самом начале XXI века. Так, в 2000-2001 годах Плющенко выиграл все турниры, в которых принимал участие, в том числе первый в карьере чемпионат мира. Именно тогда спортсмен представил ставший знаменитым показательный номер Sexbomb.

Именно Евгению Плющенко принадлежит первое исполнение самого сложного и по сей день каскада прыжков: четверной тулуп – тройной тулуп – тройной риттбергер. Его главным соперником в то время был старший товарищ Алексей Ягудин. В те годы вообще не обсуждалось, что россияне могут быть не первыми. Вопрос был лишь в том, кто – Ягудин или Плющенко. Если в 2000-м Ягудин из крупных турниров проиграл Плющенко только чемпионат Европы, то в 2001 году инициативу перехватил уже более молодой спортсмен.

Пика их противостояние достигло на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Никто не сомневался: у России будет золотая и серебряная медали. Выиграл Игры Ягудин, идеально откатав короткую и произвольную программы. Плющенко упал во время короткой программы и с помарками выполнил произвольную, заняв в итоге второе место. После ухода Ягудина из спорта Плющенко остался единоличным королем в мужском фигурном катании. Он выиграл почти все турниры, вплоть до Олимпиады в Турине. Здесь он уже сражался сам с собой.

После победы на зимних Олимпийских играх Плющенко взял перерыв в качестве спортсмена-любителя, но постоянно говорил, что вернется в большой спорт. В 2009 году он сдержал слово и начал готовиться к третьей по счету Олимпиаде. В Ванкувере все наши фигуристы выступили не очень хорошо, и его серебряная медаль стала лучшим результатом из всех.

Потом был громкий скандал с отстранением Плющенко от соревнований из-за его отказа от участия в обязательных первенствах. Сославшись на травму, фигурист пропустил чемпионат мира – 2010. Врачи запретили ему физические нагрузки, что, впрочем, не помешало ему выступить в ледовом шоу. Международный союз конькобежцев дисквалифицировал Плющенко, однако спустя непродолжительное время восстановил любительский статус спортсмена.

Евгений Плющенко. Фото: Robert Cianflone/Gettyimages.ru

Многие были удивлены, узнав, что "возрастной" по спортивным меркам фигурист заявил о желании выступить на Олимпиаде в Сочи. Здесь он также завоевал золото – в командном выступлении. Плющенко принес сборной девять очков в короткой программе и десять – в произвольной, что помогло нашим спортсменам подняться на высшую ступень пьедестала.

В одиночном катании фигурист также намеревался выступать. Однако он снялся с соревнований в короткой программе за минуту до начала. Причина была известна – травма спины.

Евгений Плющенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov

Вопрос о полученных фигуристом повреждениях регулярно становился предметом пристального внимания любителей спорта и журналистов. Многие не верили в серьезность проблем, о которых заявлял спортсмен. Чтобы снять все сомнения, ему даже пришлось демонстрировать доказательства.

Однако не одними спортивными успехами известен Евгений Плющенко. В компании фигуриста и венгерского скрипача Эдвина Мартона Дима Билан со второй попытки выиграл музыкальный конкурс "Евровидение". Трио не оставило шансов соперникам. С тех пор спортсмен стал завсегдатаем светской хроники. Еще большее внимание СМИ стали проявлять к Плющенко, когда его роман с продюсером Яной Рудковской уже было сложно скрывать. После этого вездесущие папарацци стали внимательно следить за передвижениями влюбленных и интересоваться, что происходит в их жизни.

В сентябре 2009 года они официально оформили отношения. Несмотря на то что Плющенко изначально заявлял, что регистрация назначена на 09.09.09, торжество состоялось 12-го числа. Среди приглашенных были только люди из близкого окружения пары. Любопытный факт: когда свадебный кортеж ехал к месту церемонии, на Рублевском шоссе из-за него образовалась пробка, которая составила около километра. Свадьба прошла с размахом. Одни лишь наряды невесты оценивались в 100 тысяч евро, а кольца – в 150 тысяч. Празднество, как говорят, обошлось в миллион евро.

Евгений Плющенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Look

После завершения спортивной карьеры Плющенко, по его словам, не собирается вешать коньки на гвоздь и намерен заняться тренерской работой. Коллеги по цеху уверены, что и с этой ролью прославленный фигурист блестяще справится и покорит новый Олимп. 

Автор: Денис Попов31 марта 2017, 15:36
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