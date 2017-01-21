Рудковская показала интимное фото с Плющенко

Продюсер Яна Рудковская опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с мужем Евгением Плющенко. Пикантности снимку прибавляет то. что оба они запечатлены в нижнем белье.

Снимок, которым поделилась со своими подписчиками музыкальный продюсер Яна Рудковская, сильно выбивается из того, что обычно привыкли видеть посетители ее страницы в Instagram. Во-первых, он черно-белый. Во-вторых, и она, и ее муж Сергей Плющенко представили на фото в нижнем белье.

Фото опубликовано Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Янв 20 2017 в 9:02 PST

Рудковская пообещала, что это не последний снимок, выполненный в такой стилистике и не обманула ожидания своих поклонников. На следующем снимке, который она выложила, в кадре уже нет Плющенко, однако она по-прежнему облачена в довольно откровенный наряд. "Продолжаем шокировать", – прокомментировала фото сама Рудковская.

Фото опубликовано Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Янв 20 2017 в 11:38 PST

Подписчики Яны Рудковской от снимков оказались в полнейшем восторге. Компиментами осыпали как ее, так и Плющенко.



Фото опубликовано Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Янв 21 2017 в 2:37 PST

Впрочем, нашлись и те, кому фотографии пришлись не по вкусу. Они заметили, что снимки в нижнем белье совершенно не иду Евгению Плющенко. Кадры же, на которых Яна Рудковская позирует в одиночестве, были приняты на ура.

