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Рудковская показала интимное фото с Плющенко

Яна Рудковская и Евгений Плющенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Продюсер Яна Рудковская опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с мужем Евгением Плющенко. Пикантности снимку прибавляет то. что оба они запечатлены в нижнем белье.
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Снимок, которым поделилась со своими подписчиками музыкальный продюсер Яна Рудковская, сильно выбивается из того, что обычно привыкли видеть посетители ее страницы в Instagram. Во-первых, он черно-белый. Во-вторых, и она, и ее муж Сергей Плющенко представили на фото в нижнем белье.

Рудковская пообещала, что это не последний снимок, выполненный в такой стилистике и не обманула ожидания своих поклонников. На следующем снимке, который она выложила, в кадре уже нет Плющенко, однако она по-прежнему облачена в довольно откровенный наряд. "Продолжаем шокировать", – прокомментировала фото сама Рудковская.

Подписчики Яны Рудковской от снимков оказались в полнейшем восторге. Компиментами осыпали как ее, так и Плющенко.

 Впрочем, нашлись и те, кому фотографии пришлись не по вкусу. Они заметили, что снимки в нижнем белье совершенно не иду Евгению Плющенко. Кадры же, на которых Яна Рудковская позирует в одиночестве, были приняты на ура.

21 января 2017, 16:08
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