У Мартена Фуркада родился второй ребенок
Девочка появилась на свет 23 марта 2017 года, сообщает французское издание L'Equipe. Дочь прославленного биатлониста получила имя Инес.
Из-за беременности возлюбленной и скорых родов Мартен Фуркад был готов отказаться от участия в заключительном этапе Кубка мира по биатлону. Тем не менее, он все же выступил на соревнованиях и стал победителем, получив по итогам сезона большой Хрустальный глобус.
Отметим, что полтора года назад у пары появился первый ребенок – девочка по имени Манон. Ее мать ранее рассказала, что малышка пока что не узнает своего отца в спортивном костюме. "Как только видит человека на лыжах, она говорит: "Папа, папа!" – пояснила Элен.
В марте 2017 года биатлонист объявил о завершении своей спортивной карьеры после Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Он заявил, что систематически испытывает тяжелую нагрузку. "Скоро в моем доме будет два ребенка, моя подруга жертвует многим, чтобы у меня была возможность выступать. Я многое выиграл, и неизбежно наступает момент, когда хочется открыть что-то другое", – пояснил он.
23.03.2017 родилась Инесс��— Марина (@Marina___Veres) 24 марта 2017 г.
Поздравления молодому папочке @martinfkde ,теперь уже ����
Напомним, в 2016 году Мартен Фуркад через СМИ обратился к норвежскому биатлонисту Уле-Эйнару Бьорндалену, также сравнительно недавно ставшему отцом. "Я могу дать единственный совет: он должен делать все, чтобы преуспеть в биатлоне, но ребенок быстро растет. Нельзя пропустить это", – цитирует его Eurosport.
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