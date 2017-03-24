У Мартена Фуркада родился второй ребенок

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад во второй раз стал отцом. Его спутница жизни Хелен родила еще одну дочь.

Девочка появилась на свет 23 марта 2017 года, сообщает французское издание L'Equipe. Дочь прославленного биатлониста получила имя Инес.

Из-за беременности возлюбленной и скорых родов Мартен Фуркад был готов отказаться от участия в заключительном этапе Кубка мира по биатлону. Тем не менее, он все же выступил на соревнованиях и стал победителем, получив по итогам сезона большой Хрустальный глобус.

Отметим, что полтора года назад у пары появился первый ребенок – девочка по имени Манон. Ее мать ранее рассказала, что малышка пока что не узнает своего отца в спортивном костюме. "Как только видит человека на лыжах, она говорит: "Папа, папа!" – пояснила Элен.

Публикация от Martin Fourcade (@martinfourcade) Сен 12 2015 в 1:23 PDT

В марте 2017 года биатлонист объявил о завершении своей спортивной карьеры после Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Он заявил, что систематически испытывает тяжелую нагрузку. "Скоро в моем доме будет два ребенка, моя подруга жертвует многим, чтобы у меня была возможность выступать. Я многое выиграл, и неизбежно наступает момент, когда хочется открыть что-то другое", – пояснил он.

23.03.2017 родилась Инесс��

Поздравления молодому папочке @martinfkde ,теперь уже ���� — Марина (@Marina___Veres) 24 марта 2017 г.

Напомним, в 2016 году Мартен Фуркад через СМИ обратился к норвежскому биатлонисту Уле-Эйнару Бьорндалену, также сравнительно недавно ставшему отцом. "Я могу дать единственный совет: он должен делать все, чтобы преуспеть в биатлоне, но ребенок быстро растет. Нельзя пропустить это", – цитирует его Eurosport.