Опоздавший пассажир избил менеджера "Победы"
Гражданин явился на стойку регистрации, когда она была уже закрыта, а до окончания посадки на борт оставалось всего три минуты. Ему было отказано в перевозке, после чего мужчина поднялся в офис авиакомпании и начал требовать возврата денег за неиспользованный билет, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
Когда менеджер авиакомпании "Победа" отказался это сделать, пассажир плюнул ему в лицо сотруднику и нанес несколько ударов по голове. Избитому сотруднику пришлось обращаться за медицинской помощью и писать заявление в полицию.
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