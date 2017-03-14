Российского волейболиста выгнали из самолета за длинные ноги

Игрока волейбольного клуба "Факел" Александра Кимерова сняли с рейса авиакомпании "Победа" из Самары в Москву из-за слишком длинных ног. Он попросил стюардессу пересадить его на другое место, однако бортпроводница до последнего не разрешала ему сменить позицию.

Александр Кимеров, чей рост составляет 213 сантиметров, пожаловался стюардессе, что его колени упираются в переднее кресло. Он попросил пересадить его на место с увеличенным расстоянием для ног, однако бортпроводница в ответ заявила, что такая услуга стоит дополнительных денег, сообщает Life.ru.

Через некоторое время волейболист поменялся местами с одной из пассажирок самолета. Заметившая пересадку стюардесса сказала, что их действия противоречат уставу авиакомпании, и вернула пассажиров на первоначальные позиции.

"Стюардесса пошла на принцип и не разрешила Саше покинуть свое кресло. На объяснения, что ему некуда девать колени, она ответила: "Меня это не волнует!" – рассказал очевидец произошедшего, волейболист сборной России Илья Власов.

Смирившийся с произошедшим Александр Кимеров разместил свои ноги в проходе, тем самым мешая движению экипажа и других пассажиров по салону самолета. Бортпроводница пожаловалась на него капитану воздушного судна, а тот вызвал на борт отряд полиции. Стражи порядка приказали волейболисту покинуть самолет.

Новый гигант Урала Александр Кимеров дал первое интервью в Уфе.https://t.co/ul4g9KFI7F pic.twitter.com/Ur375d7QaY — ВК Урал (@volleyufa) 26 ноября 2015 г.

"Девушка сказала экипажу самолета, что она боится лететь с этим парнем. Соответственно, полицейские выполняли требование командира экипажа. Они объяснили, что по закону обязаны в этом случае повиноваться", – пояснил Власов.



Пассажиры лайнера вступились за спортсмена, потребовав объяснить причины задержания Кимерова. Отправление рейса к тому времени задерживалось уже на 40 минут. В результате полицейские попытались силой вывести пассажира из самолета. Позднее выяснилось, что волейболист отправился в Москву следующим рейсом.

Какой высокий блок у Факела. С ума сойти.

Лихошерстов 216см, Кимеров 213см, Власов 211см, Клюка 209см, Яковлев 207см.

Невероятно! — Юрий Розанов (@rozanov_ua) 19 февраля 2017 г.

Между тем чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов заявил, что инцидент – "настоящий стыд и позор" для авиакомпании "Победа". "Я бы на месте одноклубников Кимерова этим шакалам е**** разбил бы прямо на месте – так и напишите! Пускай уж и меня ссаживали бы тогда с рейса, но в такой ситуации надо поступать по-мужски", – считает он.

Напомним, Александр Кимеров – чемпион Универсиады и молодежного мирового первенства 2015 года. Сейчас 20-летний волейболист – кандидат в национальную сборную России.