Российского волейболиста выгнали из самолета за длинные ноги
Александр Кимеров, чей рост составляет 213 сантиметров, пожаловался стюардессе, что его колени упираются в переднее кресло. Он попросил пересадить его на место с увеличенным расстоянием для ног, однако бортпроводница в ответ заявила, что такая услуга стоит дополнительных денег, сообщает Life.ru.
Через некоторое время волейболист поменялся местами с одной из пассажирок самолета. Заметившая пересадку стюардесса сказала, что их действия противоречат уставу авиакомпании, и вернула пассажиров на первоначальные позиции.
"Стюардесса пошла на принцип и не разрешила Саше покинуть свое кресло. На объяснения, что ему некуда девать колени, она ответила: "Меня это не волнует!" – рассказал очевидец произошедшего, волейболист сборной России Илья Власов.
Смирившийся с произошедшим Александр Кимеров разместил свои ноги в проходе, тем самым мешая движению экипажа и других пассажиров по салону самолета. Бортпроводница пожаловалась на него капитану воздушного судна, а тот вызвал на борт отряд полиции. Стражи порядка приказали волейболисту покинуть самолет.
Новый гигант Урала Александр Кимеров дал первое интервью в Уфе.https://t.co/ul4g9KFI7F pic.twitter.com/Ur375d7QaY— ВК Урал (@volleyufa) 26 ноября 2015 г.
"Девушка сказала экипажу самолета, что она боится лететь с этим парнем. Соответственно, полицейские выполняли требование командира экипажа. Они объяснили, что по закону обязаны в этом случае повиноваться", – пояснил Власов.
Пассажиры лайнера вступились за спортсмена, потребовав объяснить причины задержания Кимерова. Отправление рейса к тому времени задерживалось уже на 40 минут. В результате полицейские попытались силой вывести пассажира из самолета. Позднее выяснилось, что волейболист отправился в Москву следующим рейсом.
Какой высокий блок у Факела. С ума сойти.— Юрий Розанов (@rozanov_ua) 19 февраля 2017 г.
Лихошерстов 216см, Кимеров 213см, Власов 211см, Клюка 209см, Яковлев 207см.
Невероятно!
Между тем чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов заявил, что инцидент – "настоящий стыд и позор" для авиакомпании "Победа". "Я бы на месте одноклубников Кимерова этим шакалам е**** разбил бы прямо на месте – так и напишите! Пускай уж и меня ссаживали бы тогда с рейса, но в такой ситуации надо поступать по-мужски", – считает он.
Напомним, Александр Кимеров – чемпион Универсиады и молодежного мирового первенства 2015 года. Сейчас 20-летний волейболист – кандидат в национальную сборную России.
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