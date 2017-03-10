ФИФА выставила Мутко за дверь

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко не будет переизбран в совет ФИФА. По данным прессы, его признали "неприемлемым" кандидатом.

Виталия Мутко лишили права баллотироваться в совет Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает Associated Press. Причиной стала его должность вице-премьера по вопросам спорта.

Знакомые с ситуацией источники пояснили: избрание Мутко противоречило бы уставу организации, речь в этом случае шла бы о вмешательстве государства в ее деятельность. Примечательно, что собеседники предоставили информацию на условиях анонимности.

Решение ФИФА не связано с расследованием комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) о якобы применении российскими спортсменами запрещенных препаратов, отмечает издание. Однако результаты проверки могут привести к лишению Мутко поста главы РФС и председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года.

Выборы европейских членов совета ФИФА пройдут 5 апреля на 41-ом конгрессе УЕФА в Хельсинки. Изначально на четыре места претендовали пять кандидатов, в том числе Мутко. У чиновника есть время обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.

Напомним, что в 2016 году Виталий Мутко стал одним из самых обсуждаемых персонажей в российских медиа: он 146 тысяч раз был упомянут в газетах, на радио и телевидении. Не исключено, что такие высокие показатели связаны именно с допинговым скандалом.