ФИФА пригрозила российскому футболу санкциями

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что Россия может столкнуться с "необходимыми мерами и санкциями" со стороны организации. Но это произойдет лишь в том случае, если подтвердятся обвинения в отношении манипуляций с допинг-пробами в российском футболе.

Инфантино отметил, что если что-то и происходило в отношении допинг-проб в российском футболе, которые могли быть скрыты, а сейчас информация об этом всплыла, то ФИФА и УЕФА совместно рассмотрят каждый случай. Он подчеркнул, что с экс-министром российского спорта и вице-премьером Виталием Мутко, как с членом ФИФА, они работают сообща.

Однако если вскроется информация об употреблении россиянами допинга, пощады ждать не стоит. "Мы примем необходимые меры и санкции", – цитирует Инфантино Associated Press. Также глава ФИФА заверил, что проведению чемпионата мира по футболу – 2018 в России ничего не угрожает.

Он подчеркнул, что не стоит смешить эти две темы. "Я не думаю, что нужно смешивать проблему допинга, даже если она крупная, с организацией чемпионата мира", – заявил он. Инфантино сказал, что антидопинговой системой на мундиале займется ФИФА совместно с одной из мировых аккредитованных лабораторий.

Как писали Dni.ru, 25 ноября в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и главы ФИФА Джанни Инфантино. Итальянец подарил российскому лидеру мяч "Красава" – официальный атрибут Кубка конфедераций, который состоится в России в 2017 году."Мой опыт сотрудничества с Россией, тот уровень приверженности делу со стороны правительства на самом высоком уровне – это что-то беспрецедентное", – отметил тогда Инфантино.