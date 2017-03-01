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Спорт

WADA зовет новых стукачей для борьбы с допингом

Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst
Всемирное антидопинговое агентство объявило о запуске новой программы по работе с информаторами. По замыслу WADA, они помогут агентству более эффективно выявлять спортсменов, употребляющих запрещенные вещества.

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Новый проект WADA носит название Speak Up! ("Не молчи!"). Аналитики агентства выяснили, что информаторы и разоблачители играют неоценимо важную роль в борьбе с употреблением допинга. Именно поэтому чиновники хотят узаконить стукачей и формализовать их участие в антидопинговой деятельности при помощи специально разработанного направления.

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 Допинг-скандалы

Сюжеты Допинг-скандалы

При этом в очередном докладе заместителя генерального директора организации Роба Келера отмечается, что крупнейшим спонсором организации являются США, так как эта страна имеет важное значение для WADA, пишет Газета.ру.

В агентстве также сказали, что для новой  программы необходимо дополнительное финансирование. Денежные вливания нужны, чтобы реализовать все задачи по поддержке чистых спортсменов, говорится в официальном докладе WADA.

Самым известным и скандальным информатором агентства стала российская бегунья Юлия Степанова, сбежавшая в США. За ней прочно закрепился имидж предательницы. В декабре 2014 года Степанова вместе и ее муж Виталий, бывший главный специалист Российского антидопингового агентства (РУСАДА) стали основными действующими лицами фильма немецкой телекомпании ARD. В ленте утверждалось, что российские легкоатлеты систематически принимают допинг.

Скандальный фильм, в котором по сути не было представлено никаких конкретных доказательств, стал поводом для проверки со стороны независимой комиссии WADA. Ее работа привела к отстранению Всероссийской федерации легкой атлетики и недопуску части российских спортсменов на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

После того как информационная кампания навязала образ российских атлетов как спортсменов, принимающих допинг, а Олимпийские игры завершились, в WADA признали, что доказательств для выдвижения столь серьезных обвинений было недостаточно.


После выпуска второй части доклада WADA в декабре 2016 года, Россия лишилась права проведения чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону, который был перенесен в Германию из Сочи, а Союз биатлонистов России решил не проводить в этом сезоне этап Кубка мира в Тюмени. И снова агентство через некоторое время призналось, что докладе главы комиссии WADA Ричарда Макларена нет веских доказательств причастности российских спортсменов к нарушению антидопинговых правил. Кроме того, некоторые документы были неправильно переведены и истолкованы.

Автор: Александр Комаров1 марта 2017, 20:46

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