Лаборатория WADA опровергла доклад Макларена

Доклад Макларена содержал серьезные ошибки. На недочеты в работе комиссии указал бывший директор лаборатории Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне. Письмо, направленное им главе WADA Крэйгу Риди, стало достоянием общественности благодаря деятельности хакерской группы Fancy Bear.

Всемирное антидопинговое агентство скрывает материалы по делу о российском допинге, убеждены Fancy Bears. В распоряжении хакеров оказалось письмо экс-директора лаборатории в Лозанне Марсьяля Соги.

В опубликованном послании на основе анализа 67 допинг-проб российских спортсменов выявляются ошибки в докладе Макларена. Пробы были доставлены в лабораторию в Лозанне в начале 2013 года. Во второй части доклада упоминается, что в ходе расследования независимой комиссии Ричарда Паунда в 2015 году выяснилось, что 67 допинг-проб, "несмотря на то, что WADA просило сохранить их до дальнейших указаний, были уничтожены лабораторией в Лозанне в марте 2013 года". Отмечалось, что это объяснялось случайной ошибкой из-за недопонимания, но комиссию "не устроило это объяснение".

В своем письме, копии которого также были направлены Макларену, гендиректору WADA Оливье Ниггли и главе МОК Томасу Баху, Соги заявляет, что ситуация развивалась иначе и в WADA заранее знали, что пробы будут уничтожены. После обнародования данных комиссии Паунда Университет Лозанны попросил провести аудит, который восстановил хронологию событий. В итоге 54 пробы были проверены и оказались отрицательными, а более чем три месяца спустя в соответствии с правилами уничтожены. WADA было уведомлено об этом и никаких инструкций в их отношении не давало.

В одной из оставшихся 13 проб было обнаружено запрещенное вещество, а другие 12 были сохранены. WADA позже продлило срок их хранения еще на три месяца. Последующая проверка этих 12 проб показала наличие в двух из них анаболических стероидов. На основании этих данных московскую лабораторию заподозрили в нарушениях.

Лозаннская лаборатория сотрудничала с WADA по ходу всей операции.К своему письму Соги приложил файлы с историей каждой из уничтоженных 54 проб. В конце автор просит сделать публичной эту корреспонденцию, дабы восстановить репутацию лаборатории, которой руководил. Однако ответа от WADA он так и не получил, пишет Life.ru.