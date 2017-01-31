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Спорт

Российские олимпийцы плюнули на приказ МОК вернуть медали

Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst
Международный олимпийский комитет (МОК) после перепроверки допинг-проб лишил сборную России 13 медалей Игр-2008 и пяти наград Олимпиады 2012 года в Лондоне. Однако ни один из наказанных российских олимпийцев свои медали не отдал.
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Лишенные медалей спортсмены проигнорировали приказ МОК. Никто из них пока не последовал примеру ямайского бегуна Усэйна Болта, который вернул золото пекинской Олимпиады в эстафете.

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 Допинг-скандалы

Сюжеты Допинг-скандалы

"Никто из российских спортсменов, чьи результаты на Олимпийских играх аннулировал МОК, пока не последовал примеру Болта и не вернул до сегодняшнего дня свои награды", – цитирует руководителя правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александру Бриллиантову ТАСС. Сделают ли они это позже – неизвестно.

Напомним, 25 января МОК из-за положительного допинг-теста Несты Картера аннулировал результат команды Ямайки, завоевавшей золотые медали Игр-2008. Спустя 27 января многократный олимпийский чемпион Усэйн Болт, бежавший ту эстафету, заявил, что вернул награду в МОК.

Как писали Dni.ru, ранее глава Британского антидопингового агентства (UKAD) Дэвид Кенворти выступил с предложением полностью отстранить Россию от участия в зимних Олимпийских и Паралимпийских играх 2018 года в Южной Корее. Он также выразил уверенность, что запретить российским спортсменам принимать участие в соревнованиях следовало еще раньше, во время Игр в Рио.

Отметим, многие эксперты раскритиковали доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о якобы существующей в России государственной системе поддержки допинга. Специалисты отметили, что многие выводы ни на чем не основаны, а "доказательства" зачастую противоречат сами себе.

Автор: Людмила Фоканова31 января 2017, 21:46

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