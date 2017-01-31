Российские олимпийцы плюнули на приказ МОК вернуть медали

Международный олимпийский комитет (МОК) после перепроверки допинг-проб лишил сборную России 13 медалей Игр-2008 и пяти наград Олимпиады 2012 года в Лондоне. Однако ни один из наказанных российских олимпийцев свои медали не отдал.

Лишенные медалей спортсмены проигнорировали приказ МОК. Никто из них пока не последовал примеру ямайского бегуна Усэйна Болта, который вернул золото пекинской Олимпиады в эстафете.

"Никто из российских спортсменов, чьи результаты на Олимпийских играх аннулировал МОК, пока не последовал примеру Болта и не вернул до сегодняшнего дня свои награды", – цитирует руководителя правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александру Бриллиантову ТАСС. Сделают ли они это позже – неизвестно.

Напомним, 25 января МОК из-за положительного допинг-теста Несты Картера аннулировал результат команды Ямайки, завоевавшей золотые медали Игр-2008. Спустя 27 января многократный олимпийский чемпион Усэйн Болт, бежавший ту эстафету, заявил, что вернул награду в МОК.

Как писали Dni.ru, ранее глава Британского антидопингового агентства (UKAD) Дэвид Кенворти выступил с предложением полностью отстранить Россию от участия в зимних Олимпийских и Паралимпийских играх 2018 года в Южной Корее. Он также выразил уверенность, что запретить российским спортсменам принимать участие в соревнованиях следовало еще раньше, во время Игр в Рио.

Отметим, многие эксперты раскритиковали доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о якобы существующей в России государственной системе поддержки допинга. Специалисты отметили, что многие выводы ни на чем не основаны, а "доказательства" зачастую противоречат сами себе.