Фуркад оправдался за нападки на сборную России
Скандал на Чемпионате мира по биатлону, зачинщиком которого стал Мартен Фуркад, разгорается с новой силой с каждым новым высказыванием француза. Спортсмен рассказал, что просто не может молчать в таких ситуациях.
"Если меня что-то тревожит и беспокоит, то мне необходимо об этом сказать", – сообщил Фуркад. Он добавил, что делает скандальные заявления, так как хочет, чтобы биатлон был чист от допинга. "Я хочу убедиться в этом и не буду отрекаться от своего мнения", – цитирует спортсмена L'Equipe.
Как писали Dni.Ru, конфликт между Антоном Шипулиным и Мартеном Фуркадом разгорелся на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Россиянин не подал руку французу из солидарности с Александром Логиновым, которого француз толкнул во время смешанной эстафеты.
Во время церемонии награждения Фуркад сделал необычный поступок: от обиды он временно покинул пьедестал, но через некоторое время его попросили вернуться. Позднее, на пресс-конференции, он вступил в словесную перепалку с Шипулиным.
Кроме того, во время Чемпионата мира по биатлону Фуркад набросился с критикой на российского биатлониста Александра Логинова. Он напомнил спортсмену о дисквалификации за употребление эритропоэтина.
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