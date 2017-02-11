Фуркад оправдался за нападки на сборную России

Французский биатлонист Мартен Фуркад объяснил, что заставляет его делать скандальные заявления. Спортсмен заявил, что идет на это ради чистого спорта.

Скандал на Чемпионате мира по биатлону, зачинщиком которого стал Мартен Фуркад, разгорается с новой силой с каждым новым высказыванием француза. Спортсмен рассказал, что просто не может молчать в таких ситуациях.

"Если меня что-то тревожит и беспокоит, то мне необходимо об этом сказать", – сообщил Фуркад. Он добавил, что делает скандальные заявления, так как хочет, чтобы биатлон был чист от допинга. "Я хочу убедиться в этом и не буду отрекаться от своего мнения", – цитирует спортсмена L'Equipe.

Как писали Dni.Ru, конфликт между Антоном Шипулиным и Мартеном Фуркадом разгорелся на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Россиянин не подал руку французу из солидарности с Александром Логиновым, которого француз толкнул во время смешанной эстафеты.

Во время церемонии награждения Фуркад сделал необычный поступок: от обиды он временно покинул пьедестал, но через некоторое время его попросили вернуться. Позднее, на пресс-конференции, он вступил в словесную перепалку с Шипулиным.

Кроме того, во время Чемпионата мира по биатлону Фуркад набросился с критикой на российского биатлониста Александра Логинова. Он напомнил спортсмену о дисквалификации за употребление эритропоэтина.