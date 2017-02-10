Российские биатлонистки провалили спринт в Австрии

Габриэла Коукалова, представлявшая команду Чехии в спринте на этапе чемпионата мира по биатлону в австрийском городе Хохфильцен, заработала золотую медаль, передает Russia Today. Второе место заняла немка Лура Дальмайер, а замыкает тройку лидеров француженка Анаис Шевалье. Российскую команду должна была представлять Екатерина Глазырина, однако она была отстранена из-за упоминания в докладе Макларена. Заменившая ее Ирина Услугина заняла лишь 15-е место.

