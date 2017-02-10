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Спорт

Отец Шипулина набросился на Фуркада

Мартен Фуркад. Фото: GLOBAL LOOK press/Martin Schutt
Спортивный мир продолжает обсуждать громкий скандал с участием ведущих биатлонистов. Отец екатеринбуржца Антона Шипулина считает, что причиной конфликта лидера сборной России с Мартеном Фуркадом стала звездная болезнь француза.
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По словам Владимира Шипулина, накануне вечером он разговаривал с сыном по телефону. "Антон сказал, что после случившегося не желает общаться с Мартеном. А ведь они давно знакомы, мало того – сильно дружили, много общались. Это ведь не в один миг произошло, накапливалось в последнее время", – сообщил он изданию URA.RU.

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Спортсмен пожаловался отцу, что в последнее время Фуркад очень нервно ведет себя на трассе. "То дернется, то встанет. Когда Антон предлагает вместе работать – отказывается, пропускает Антона, сидит на хвосте", – рассказал Владимир.

А что было на финише? Подрезал Антона. Можно было финишировать по ближнему коридору, а он его просто обрубил. Антон сказал мне, что никогда бы так не поступил с соперником.

По мнению Шипулина-старшего, поведение Фуркада свидетельствует о звездной болезни. Он надеется, что конфликт постепенно сойдет на нет. "Не думаю, что это будет долго: все утрясется, ребята будут нормально общаться", – выразил надежду отец олимпийского чемпиона.

Антон Шипулин не подал руку Мартену Фуркаду из солидарности с Александром Логиновым, которого тот толкнул во время гонки. Россияне обменялись рукопожатиями со всей сборной Германии и тремя французами, а перед Фуркадом развернулись и ушли. Обидевшийся спортсмен покинул пьедестал, но был остановлен президентом Международного союза биатлонистов Андерсом Бессебергом.

Напомним, что в день рождения Логинова Фуркад зашел в аккаунт Союза биатлонистов России в Instagram и в теме, посвященной 25-летию нашего спортсмена, оставил оскорбительный комментарий, напомнив о допинговом скандале. Вскоре он удалил эту запись, а глава Федерации биатлона Франции извинился за подопечного.

Позже Фуркад отметил: "Президент Союза биатлонистов России попросил применить санкции в отношении меня, потому что я написал сообщение в адрес Логинова. А сегодня он и Шипулин не пожали мне руку".

Я не плохой парень, просто я хочу, чтобы ко мне уважительно относились. Если люди не хотят уважать меня за то, что борюсь по правилам, – это их выбор.

Шипулин объяснил, почему не подал руки французскому биатлонисту. По словам россиянина, это было продиктовано неспортивным поведением Фуркада на трассе, когда он толкнул Логинова, сообщает издание "Чемпионат".

Я спросил у Логинова, точно ли он сделал это специально, на что Саша сказал: "Точно!" По записи видно, что он сделал это нарочно.

Напомним, что биатлонист из Франции Мартен Фуркад во время смешанной эстафеты сбил с ног россиянина Александра Логинова. Как писали Dni.Ru, Союз биатлонистов России предпочел не подавать жалобу на действия олимпийского чемпиона, посчитав, что тот действовал неумышленно.

Что касается технических результатов, первое место взяли немцы, второе – французы, наши спортсмены пришли к финишу третьими. Сразу после гонки Фуркад заявил журналистам: "Это была большая битва с Россией от начала и до конца". 

10 февраля 2017, 12:50

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