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Тихонов набросился на трусливого Фуркада
"Он не знает сути вопроса, как все происходило. Для меня он как личность просто исчез, его больше не существует", – цитирует Тихонова Sportbox.
Представитель Союза биатлонистов России также отметил, что, по его мнению, Фуркад, хоть и сильный спортсмен, но ужасно боится конкуренции. "Изо дня в день складывается такое впечатление, что у него ноги трясутся", – добавил он.
Такого же мнения придерживается и тренер женской сборной Тюменской области Леонид Гурьев. "Думаю, что Мартен – не тот спортсмен, на которого можно оказать давление. Скорее всего, француз просто испугался конкуренции. Логинов – парень молодой, много выигрывал, сейчас неплохо выглядит и в стрелковом плане, и крепок психологически", – приводит его слова "Спорт-Экспресс".
Вице-премьер России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко напомнил, что Логинов уже был наказан за нарушение антидопинговых правил и сейчас обвинять его больше не в чем. Он подчеркнул, что на фоне непрекращающихся допинг-скандалов все давно забыли о спорте и говорят только о политике. "Ни дня без этой темы вместо того, чтобы говорить о результатах, подготовке, составах", – добавил Мутко.
Напомним, ранее в аккаунте Союза биатлонистов России в Instagram был размещен пост к 25-летию российского биатлониста Александра Логинова. Помимо прочего, в нем перечислялись основные достижения спортсмена.
Однако Мартен Фуркад решил напомнить российскому коллеге о прошлом. "Да, и он был дисквалифицирован на два года за употребление ЭПО. Не забудьте один из главных его трофеев", – съязвил француз в комментарии под поздравительным сообщением.
Позже пользователи с гневом обрушились на Фуркада, и он был вынужден удалить свою запись. Однако скриншот скандальной фразы мгновенно разлетелся по Сети.
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