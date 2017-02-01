Тихонов набросился на трусливого Фуркада

Представители российского спорта продолжают негодовать по поводу язвительного комментария биатлониста Мартена Фуркада в адрес Александра Логинова. Так, член правления Союза биатлонистов России Александр Тихонов заявил, что перестал считать французского спортсмена личностью.

"Он не знает сути вопроса, как все происходило. Для меня он как личность просто исчез, его больше не существует", – цитирует Тихонова Sportbox.

Представитель Союза биатлонистов России также отметил, что, по его мнению, Фуркад, хоть и сильный спортсмен, но ужасно боится конкуренции. "Изо дня в день складывается такое впечатление, что у него ноги трясутся", – добавил он.

Такого же мнения придерживается и тренер женской сборной Тюменской области Леонид Гурьев. "Думаю, что Мартен – не тот спортсмен, на которого можно оказать давление. Скорее всего, француз просто испугался конкуренции. Логинов – парень молодой, много выигрывал, сейчас неплохо выглядит и в стрелковом плане, и крепок психологически", – приводит его слова "Спорт-Экспресс".

Вице-премьер России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко напомнил, что Логинов уже был наказан за нарушение антидопинговых правил и сейчас обвинять его больше не в чем. Он подчеркнул, что на фоне непрекращающихся допинг-скандалов все давно забыли о спорте и говорят только о политике. "Ни дня без этой темы вместо того, чтобы говорить о результатах, подготовке, составах", – добавил Мутко.

Напомним, ранее в аккаунте Союза биатлонистов России в Instagram был размещен пост к 25-летию российского биатлониста Александра Логинова. Помимо прочего, в нем перечислялись основные достижения спортсмена.

Однако Мартен Фуркад решил напомнить российскому коллеге о прошлом. "Да, и он был дисквалифицирован на два года за употребление ЭПО. Не забудьте один из главных его трофеев", – съязвил француз в комментарии под поздравительным сообщением.

Позже пользователи с гневом обрушились на Фуркада, и он был вынужден удалить свою запись. Однако скриншот скандальной фразы мгновенно разлетелся по Сети.