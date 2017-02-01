Тихонов набросился на трусливого Фуркада

Спорт

Новый глава придаст ускорения Федерации бокса России

Руководитель Службы безопасности российского президента избран председателем набсовета Федерации бокса

Спорт

Футболисту сборной Украины устроили травлю из-за Бандеры

Роман Зозуля ответил болельщикам "Райо Вальекано", обвинившим его в нацизме
партнеры
Среда 1 февраля
Лента новостей
19:10
Когда Трамп избавится от Порошенко
19:06
Назарбаев объявил Третью модернизацию Казахстана
18:50
В метро Петербурга образовалась давка
18:49
Мифы и правда о кариесе
18:32
Каменских после операции выложила видео из больницы
18:25
Недовольный осьминог набросился на дайвера (видео)
18:24
Глава РЖД объявил о повышении стоимости билетов
18:18
Трампа заставили рисовать котиков
17:53
В жилом доме в центре Москвы случился пожар (видео)
17:51
Трамп и Янукович оказались в одной компании
17:41
Подробности освобождения 13-летней заложницы в Омске
17:39
Елизавета II грозится убить Трампа мечом
17:39
Макарская: У мужа начинается очередной "закидон"
17:38
"Ростелеком" вернул свои деньги через суд
17:28
В гостинице Петербурга отравились сотни человек
17:24
Воробьев о судьбе любовницы после измены
17:16
Как Россия переживет повышение пенсионного возраста
17:12
Тест-Драйв Lexus RX. Стремительный
17:00
МИД Норвегии отчитал российского посла
16:48
В Москве эвакуировали здание суда
16:47
Грызущий картошку дикобраз стал звездой (видео)
16:46
Создатели "Шерлока" рассказали о новой серии
16:41
Кончаловский о дочке Маше: Как я ошибался
16:28
Лимузин Горбачева продают за 75 миллионов
16:20
Евросоюз снова оставил Украину с носом
16:10
Как правильно управлять снами
15:56
Пассажиры сгорели в страшной аварии на юге Москвы
15:55
Первая люксовая версия "умных часов" посвящена князю Владимиру
15:51
Жителей Омска возмутили чиновничьи пенсии
15:47
Пытавшийся скрыться чиновник сбил сотрудников ДПС (видео)
15:31
В Карелии нерадивых чиновников запрут в кабинетах
15:30
Особняк российского миллиардера зачистили от бомжей-захватчиков
15:24
ОНФ нашел барьеры в головах нижегородских депутатов
15:18
Значение имени Николай
15:15
Лоза оценил стихи Лаврова
15:10
Россиян будут наказывать за "санкционку"
15:07
Любимица Лепса угнала машину бывшего жениха
15:06
10 эффективных продуктов для детокса
15:00
Автомобили Lada начали поставлять в ОАЭ
14:54
Победительница "Евровидения" призналась в бисексуальности
14:50
Самые ожидаемые фильмы февраля
14:42
Киев проговорился об атаке на Донбасс
14:29
Звезда "Универа" перестала следить за собой
14:24
ОНФ и ОП возьмут под контроль систему "Платон"
14:14
Ходченкова и Барановская поздравили "Иванушку" с 34-летием
14:13
Кремль о "закрытии вопроса" повышения пенсионного возраста
13:54
Сексапильная жена "Иванушки" блеснула роскошным декольте
13:46
"Антимайдан" пикетирует фонд Навального
13:37
На Аршавина напали после рождения сына
13:36
Порошенко объявил войну России в ООН
13:29
Растрепанная Водонаева унизила полных людей
13:23
Мужчину убили в Москве из-за 50 тысяч рублей
13:13
Назван срок падения Луны на Землю
13:04
В Петербурге пенсионеров выгнали из дома за долги
13:04
В ЗАГСе Петербурга у итальянского жениха украли невесту
12:55
Внук спасет семью Гузеевой
12:44
В первый день февраля на Землю обрушилась магнитная буря
12:40
Известный актер скончался от рака
12:37
Как чиновники от ЖКХ грабят москвичей
12:36
На Ямале мужчина совершил убийство во время соблазнения
12:21
Лавров написал стихи про злобную обезьяну
12:19
В Москве пройдет "Праздник жизни"
12:17
Ростов-на-Дону назвали самым опасным городом Европы
12:09
В семье звезды "Возвращения Мухтара" случилось горе
12:04
Бондарчук в бикини назвали анорексичкой
12:02
Украина возглавила Совбез ООН
11:54
Набиуллина украсила новые деньги
11:52
Алексей Ягудин рассказал о разводе
11:51
По Москве разгуливает серийный маньяк
11:35
Любовь Толкалина призналась в психопатии
11:35
В центре Петербурга из-под земли забил фонтан (видео)
11:28
Минтруд отчитался о росте пенсий в России
11:18
Россияне перестали выезжать за рубеж
11:18
Лев Лещенко: Я пахал всю жизнь!
11:13
Волочкову обидели в самолете
11:05
У Ольги Бузовой новая фамилия
10:56
В Москве камеры "накажут" водителей за неуважение к пешеходам
10:40
Ту-154 потерпел крушение из-за педали
10:30
Синоптики предупредили россиян об аномальной погоде
10:16
Мать Собчак сделала неожиданное признание о внуке
10:15
В центре Москвы насмерть забили мужчину
10:08
Рис может исчезнуть из российских магазинов
10:02
Салон сотовой связи в Москве обокрали на 700 тысяч
09:55
Крейсер США сел на мель у берегов Японии
09:48
Белый дом объявил бойкот неугодным журналистам
09:43
Модного Обаму застали на острове с миллиардером
09:40
Бывшая подружка Телегина: Ваня – странный человек
09:37
Как изменится жизнь россиян с 1 февраля
09:27
Берлин возложил на Киев ответственность за бойню в Донбассе
09:12
Сердюков сколотил головокружительную карьеру
09:00
82-летний Ширвиндт вышел на сцену с полуголой спутницей
08:48
Малинин крутит роман с 14-летней иностранкой
08:27
В московском метро девушка искусала пассажирку
08:20
Вопрос о пенсионном возрасте решен
08:07
Актрису сериала "След" обвинили в краже
08:03
У Андрея Аршавина родился четвертый ребенок
21:58
Грузовик разорвало на части в ДТП под Москвой (видео)
21:45
В центре Москвы мужчине отрезали ухо
21:25
Кличко опозорился на жеребьевке "Евровидения"‍
21:11
В Донецке объявлена эвакуация местных жителей
﻿

Самое читаемое

Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Судьба проекта "Дом-2" решена
Женщина прыгнула под поезд метро ради спасения дочери
Спорт

Тихонов набросился на трусливого Фуркада

Мартен Фуркад. Фото: GLOBAL LOOK press
Представители российского спорта продолжают негодовать по поводу язвительного комментария биатлониста Мартена Фуркада в адрес Александра Логинова. Так, член правления Союза биатлонистов России Александр Тихонов заявил, что перестал считать французского спортсмена личностью.
прочитано 2650 раз

"Он не знает сути вопроса, как все происходило. Для меня он как личность просто исчез, его больше не существует", – цитирует Тихонова Sportbox.

ПО ТЕМЕ

Фуркад испугался гнева россиян и стер издевательский комментарий

Фуркад пристыдил российского биатлониста-чемпиона

Обиженный француз напал на биатлониста из России

 Допинг-скандалы

Сюжеты Допинг-скандалы

Представитель Союза биатлонистов России также отметил, что, по его мнению, Фуркад, хоть и сильный спортсмен, но ужасно боится конкуренции. "Изо дня в день складывается такое впечатление, что у него ноги трясутся", – добавил он. 

Такого же мнения придерживается и тренер женской сборной Тюменской области Леонид Гурьев. "Думаю, что Мартен – не тот спортсмен, на которого можно оказать давление. Скорее всего, француз просто испугался конкуренции. Логинов – парень молодой, много выигрывал, сейчас неплохо выглядит и в стрелковом плане, и крепок психологически", – приводит его слова "Спорт-Экспресс". 

Вице-премьер России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко напомнил, что Логинов уже был наказан за нарушение антидопинговых правил и сейчас обвинять его больше не в чем. Он подчеркнул, что на фоне непрекращающихся допинг-скандалов все давно забыли о спорте и говорят только о политике. "Ни дня без этой темы вместо того, чтобы говорить о результатах, подготовке, составах", – добавил Мутко.  

Мартен Фуркад. Фото: GLOBAL LOOK press

Напомним, ранее в аккаунте Союза биатлонистов России в Instagram был размещен пост к 25-летию российского биатлониста Александра Логинова. Помимо прочего, в нем перечислялись основные достижения спортсмена.

Однако Мартен Фуркад решил напомнить российскому коллеге о прошлом. "Да, и он был дисквалифицирован на два года за употребление ЭПО. Не забудьте один из главных его трофеев", – съязвил француз в комментарии под поздравительным сообщением.

Позже пользователи с гневом обрушились на Фуркада, и он был вынужден удалить свою запись. Однако скриншот скандальной фразы мгновенно разлетелся по Сети. 

Автор: Светлана Сидорчук1 февраля 2017, 13:27

комментарии

Политика

Елизавета II грозится убить Трампа мечом
Порошенко объявил войну России в ООН
Берлин возложил на Киев ответственность за бойню в Донбассе
Брекзит назначили на 9 марта

Шоу-бизнес

Валерию и Королеву не пустят на "Евровидение"
Каменских после операции выложила видео из больницы
У звезды "Дома-2" отекли глаза после пластики
Садальскому вырезали опухоль

Проишествия

По Москве разгуливает серийный маньяк
Обстрел российский журналистов в Донецке попал на видео
Москвичка попала в секс-рабство после отдыха на Кавказе
Девушка разбилась в самолете сразу после публикации видео

Lifestyle

Создатели "Шерлока" рассказали о новой серии
10 эффективных продуктов для детокса
Самые ожидаемые фильмы февраля
Известный актер скончался от рака
Шоу-бизнес

Сексапильная жена "Иванушки" блеснула роскошным декольте

Красавица затмила именинника
Общество

Киев проговорился об атаке на Донбасс

Замминистра обороны Украины заявил об этом в эфире телеканала
Шоу-бизнес

Макарская: У мужа начинается очередной "закидон"

Супруга известного актера рассказала о гневе и обидах
Шоу-бизнес

Каменских после операции выложила видео из больницы

Певица напугала подписчиков кровавыми ранами

Гороскоп

Внук спасет семью Гузеевой
Бизнес-гороскоп на февраль 2017 года
Астрологический прогноз с 30 января по 5 февраля 2017 года
Мишель Обама уходит в бизнес

Фоторепортажи

Ходченкова и Барановская поздравили "Иванушку" с 34-летием
82-летний Ширвиндт вышел на сцену с полуголой спутницей
Любимые драгоценности звезд
Секс-символы "Дома-2"

Спорт

Тихонов набросился на трусливого Фуркада
Футболисту сборной Украины устроили травлю из-за Бандеры
Избиение Мирзаева заказала обиженная девушка
Российские олимпийцы плюнули на приказ МОК вернуть медали

Регионы

В ЗАГСе Петербурга у итальянского жениха украли невесту
Ростов-на-Дону назвали самым опасным городом Европы
В центре Петербурга из-под земли забил фонтан (видео)
Старушка укусила сотрудника "Евросети" из-за 100 рублей
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru