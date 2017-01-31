В качестве причины называется нарушение антидопинговых правил
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Фуркад пристыдил российского биатлониста-чемпиона
Фуркад опубликовал язвительный комментарий под постом с поздравлением Логинова с 25-летием. Запись размещена в официальном аккаунте Союза биатлонистов России в Instagram.
В посте, посвященном российскому биатлонисту, перечислены основные достижения Логинова. Француз решил напомнить спортсмену его "темное" прошлое. "Да, и он был дисквалифицирован на два года за употребление ЭПО. Не забудьте один из главных его трофеев", – прокомментировал пост Фуркад.
Отметим, Мартен Фуркад, как ярый борец за ужесточение мер по отношению к спортсменам, уличенным в употреблении запрещенных препаратов, не в первый раз критикует Логинова. Спортсмен вернулся к соревнованиям после двухлетней дисквалификации за употребление рекомбинантного эритропоэтина, обнаруженного в его пробе в ноябре 2014 года.
Поздравляем с 25-летием Александра Логинова! Уроженец Саратова с 13 лет занимался лыжными гонками и позднее перешел в биатлон. Он четырехкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный победитель первенства Европы, абсолютный чемпион Европы среди юниоров (Банско-2013), трехкратный чемпион Европы (Дужники-Здрой-2017). Является бронзовым призером Кубка мира в сезоне 2012/2013 в гонке преследования (Холменколлен), победителем в эстафете (Сочи).
Напомним, "мошенником" называл россиянина и французский спортсмен Аристид Бегю, проигрывавший ему в гонках Кубка IBU. Он намекнул, что ему неприятно терпеть поражение от российского коллеги. Французский биатлонист напал на конкурента в соцсети. "Проиграть сильнейшему – да! Проиграть мошеннику – нет! ЭПО – стоп! Мы хотим чистый спорт", – написал Бегю в Twitter.
@martinfkde @EmilienJck @IBU_CUP @IBU_WC @IBU_Junior— Aristide Bègue (@Aribeguu) 9 января 2017 г.
Se faire battre par meilleur, OUI!
Par un tricheur, NON!
EPO = ⛔️#OnVeutUnSportPropre
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