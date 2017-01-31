Фуркад пристыдил российского биатлониста-чемпиона

Пятикратный обладатель "Большого хрустального глобуса" и лидер нынешнего розыгрыша Кубка мира Мартен Фуркад вновь припомнил российскому биатлонисту Александру Логинову его двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга. Француз пристыдил коллегу в соцсети.

Фуркад опубликовал язвительный комментарий под постом с поздравлением Логинова с 25-летием. Запись размещена в официальном аккаунте Союза биатлонистов России в Instagram.

В посте, посвященном российскому биатлонисту, перечислены основные достижения Логинова. Француз решил напомнить спортсмену его "темное" прошлое. "Да, и он был дисквалифицирован на два года за употребление ЭПО. Не забудьте один из главных его трофеев", – прокомментировал пост Фуркад.

Отметим, Мартен Фуркад, как ярый борец за ужесточение мер по отношению к спортсменам, уличенным в употреблении запрещенных препаратов, не в первый раз критикует Логинова. Спортсмен вернулся к соревнованиям после двухлетней дисквалификации за употребление рекомбинантного эритропоэтина, обнаруженного в его пробе в ноябре 2014 года.

Напомним, "мошенником" называл россиянина и французский спортсмен Аристид Бегю, проигрывавший ему в гонках Кубка IBU. Он намекнул, что ему неприятно терпеть поражение от российского коллеги. Французский биатлонист напал на конкурента в соцсети. "Проиграть сильнейшему – да! Проиграть мошеннику – нет! ЭПО – стоп! Мы хотим чистый спорт", – написал Бегю в Twitter.