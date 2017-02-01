Фуркад испугался гнева россиян и стер издевательский комментарий

Французский биатлонист Мартен Фуркад удалил издевательский комментарий в соцсети под фотографией трехкратного чемпиона Европы Александра Логинова. По-видимому, на спортсмена подействовала гневная реакция болельщиков.

Слова Фуркада, напомнившего о том, что Логинов был когда-то дисквалифицирован за допинг, задели болельщиков за живое. Язвительный комментарий француза вызвал шквал критики со стороны подписчиков аккаунта Союза биатлонистов России в Instagram.

Большинство россиян поддержали Логинова, подчеркнув, что Фуркад просто завидует. "Неудачники всегда будут так себя вести. А мы, адекватные болельщики, всегда будем переживать и болеть за тебя!", "Александр!!! Только вперед, к спортивным победам!!! Несмотря ни на что и ни на кого!" – написали блогеры.

Заявление француза прокомментировал и двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев. Он предположил, что Фуркад опасается россиянина. "Фуркад понимает, что Логинов очень хорош, видит в нем реального конкурента, поэтому пытается не допустить поездки Александра на чемпионат мира. Банальная психологическая атака – поднять со дна грязь", – цитирует спортсмена Russia Today.

Напомним, что в аккаунте Союза биатлонистов России в Instagram был размещен пост к 25-летию Александра Логинова. Помимо прочего, в нем перечислялись основные достижения биатлониста.

Однако Мартен Фуркад решил напомнить российскому коллеге о прошлом. "Да, и он был дисквалифицирован на два года за употребление ЭПО. Не забудьте один из главных его трофеев", – съязвил француз в комментарии под поздравительным сообщением.

