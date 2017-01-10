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Очерненного биатлониста Логинова оставили в запасе сборной России
Соревнования пройдут 11-15 января 2017 года в немецком Рупольдинге, сообщает Life.ru. Отметим, что их ранг выше, чем статус Кубка IBU.
Несмотря на успехи Александра Логинова в Мартелле, он был оставлен в запасе сборной России по биатлону. Вместо него выступят Антон Шипулин и Антон Бабиков, Максим Цветков, Алексей Волков, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев.
Ранее французский биатлонист Аристид Бегю в социальной сети обвинил Александра Логинова в мошенничестве. "Проиграть сильнейшему – да! Проиграть мошеннику – нет! Мы хотим чистый спорт", – написал Бегю в Twitter.
@martinfkde @EmilienJck @IBU_CUP @IBU_WC @IBU_Junior— Aristide Bègue (@Aribeguu) 9 января 2017 г.
Se faire battre par meilleur, OUI!
Par un tricheur, NON!
EPO = ⛔️#OnVeutUnSportPropre
Француз сослался на то, что Логинов прежде был дисквалифицирован за употребление допингового вещества эритропоэтина. Российский спортсмен не прокомментировал заявление соперника.
Напомним, что Александр Логинов 7 января в рамках Кубка IBU выиграл спринтерскую гонку, а 8 января – гонку преследования. Аристид Бегю занял восьмое и шестое места соответственно.
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