Олимпиада без России пройдет под прицелом ракет

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15" Пхеньяном стал последней частью мозаики, которую предстоит сложить мировому сообществу грядущей зимой. На северокорейском полуострове в узел связались зимняя Олимпиада, попытки отстранить от этих Игр Россию и действия США по наращиванию давления на КНДР. Это сочетание либо превратится в адскую смесь, либо даст миру шанс.

Продолжается борьба за власть внутри США. И на этом фоне Вашингтон довел корейский кризис до предела, а отношения с Россией – до крайне тяжелого состояния. К этому добавилась Олимпиада-2018, до которой осталось чуть больше двух месяцев: она пройдет на том же Корейском полуострове, который благодаря американцам в последний год стал главным открытым нервом планеты. Корея, США, Россия – все сплелось. И может рвануть? – задалась вопросом газета "Взгляд".

По мнению автора статьи, запуск "Хвасона-15" совершенно логичен, однако прозвучавшее после него заявление Пхеньяна стало неожиданным. КНДР заявила, что завершила создание ракетно-ядерных сил – то есть намекнула, что в ближайшее время может не производить никаких запусков ракет и испытаний ядерного оружия. Если американцы готовы начать переговоры, у них есть прекрасный повод включиться в процесс – к примеру, отменить или отложить маневры.

Вдобавок на днях произойдет событие, которое свяжет в глазах общественного мнения Россию и Корею. 5 декабря состоится заседание исполкома Международного олимпийского комитета, на котором будет обсуждаться вопрос о допуске России на Олимпиаду в Пхенчхане. Борьба будет идти до последнего, и если шансы на полное отстранение нашей сборной от Игр невелики, есть вероятность отстранения некоторых федераций спорта, то есть отрезание части нашей сборной. Это, по сути, будет равнозначно отказу от участия России в Играх, потому что после таких ограничений, скорее всего, будет принято решение вообще не отправлять сборную в Пхенчхан.

Проведение Олимпиады без России станет скандалом мирового уровня, а вкупе с кризисом вокруг Корейского полуострова создаст необычную картину, пишет издание. "Получится, что 9 февраля 2018 года начнутся очень странные Олимпийские игры – они будут проходить без страны, победившей на предыдущей Олимпиаде, на полуострове, разделенном между двумя корейскими государствами. Одно из которых принимает Олимпиаду, а второе объявлено главной угрозой безопасности всего мира – то есть спортсменам предлагают приехать туда, где, если верить нагнетаемой американцами истерии, в любой момент может начаться война", – пишет автор.

На самом деле никакой угрозы безопасности спортсменов в Пхенчхане нет, но парадокс в том, что американцам очень сложно это признать. Понятно, что КНДР не будет атаковать Южную Корею: Пхеньян обзавелся ракетно-ядерными силами, чтобы гарантировать свою безопасность, а не устраивать самоубийство собственного народа. И американцы не будут нападать на КНДР. В то же время внутриполитическая ситуация не позволяет Дональду Трампу смягчать политику в отношении Пхеньяна.