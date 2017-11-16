Предателя Родченкова решили расстрелять

Российский спорт – на правильном пути. И на коленях перед МОК Москва стоять не будет. А информатора WADA Родченкова за ложь надо просто расстрелять, считает почетный президент Олимпийского комитета России.

Россию незаслуженно обижают. Если это будет и дальше продолжаться, то такие Олимпийские игры Москве не нужны, заявил Леонид Тягачев. "Мы на коленях стоять не будем. После решения МОК (Международный олимпийский комитет) в декабре мы примем решение и на Олимпийском исполкоме, как нам быть в связи с той обстановкой", – сказал почетный президент ОКР.

Что касается допинговых скандалов, то в этом отношении России нечего скрывать. "Мы честны в этих отношениях. Приводили примеры по нашим чемпионам – Легкову, Вылегжанину, Петухову, что у нас нарушений не было. А Родченкова просто нужно за неправду расстрелять, как Сталин бы сделал", – считает Тягачев.

Григорий Родченков в январе 2016-го переехал из России в США и выступил информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA). Он обвинил российских победителей зимней Олимпиады в Сочи 2014 года в употреблении запрещенных препаратов, а также рассказал о якобы существующей государственной системе допинга в России. WADA начало расследование, по итогам которого российских легкоатлетов и тяжелоатлетов не допустили к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а паралимпийцы пропустили Игры-2016 в полном составе.

12 ноября Родченков заявил, что у него есть новые данные о допинге в России и пригрозил обнародовать их, если МОК не отстранит российскую национальную команду от зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

В свою очередь WADA 16 ноября отказалось восстанавливать Российское антидопинговое агентство в правах. По мнению спортивных чиновников, Москва не выполнила выдвинутые ранее агентством требования: не признала публично существование государственной допинговой системы и не предоставила доступа к пробам, находящимся в московской антидопинговой лаборатории. Тем не менее глава МОК Томас Бах уже заявил, что не видит проблем с предоставлением российским спортсменам права участвовать в Олимпийских играх в Пхенчхане.