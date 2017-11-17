Россия отказывается от показа Олимпиады по ТВ

Российские телеканалы могут отказаться от трансляции зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане в 2018 году в случае отстранения национальной сборной от соревнований. Вероятность этого существует после отказа Всемирного антидопингового агентства (WADA) признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим кодексу организации.

Телеканалам невыгодно показывать Олимпиаду, в которой не принимают участия российские спортсмены. Большинство зрителей болеют за атлетов своей страны, поэтому их отсутствие резко снизит рейтинги трансляций, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на собственный анонимный источник.

Олимпиаду собирались показывать Первый канал, "Россия 1" и "Матч ТВ". В случае отсутствия наших спортсменов на соревнованиях первые два канала не будут транслировать Игры. Ситуация с "Матч ТВ" не такая однозначная: это профильный спортивный канал, и отсутствие в эфирной сетке такого крупного события выглядело бы несколько странно.

Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство отказалось восстановить Россию в правах и признать соответствующим правилам организации Российское антидопинговое агентство. "Россия не выполнила предъявленные ей требования", – заявил журналист Хайо Зеппельт, активно продвигающий в медийном пространстве тему якобы массового использования стимуляторов в российском спорте и поощрения этого со стороны государства.





Москва выполнила практически все требования WADA, кроме двух – допуск в российские лаборатории иностранных экспертов и признание того, что употребление допинга в России получало протекцию на государственном уровне. В Москве обвинения Запада в господдержке допинга назвали бездоказательными.

Кроме возможного отстранения россиян от Олимпиады-2018, Запад решил наказать Москву и за Игры в Сочи в 2014 году. Так, 1 ноября комиссия Международного олимпийского комитета признала пятерых наших лыжников виновными в нарушении антидопинговых правил.

Спортсмены Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова пожизненно лишены права выступать на Играх. Их результаты на Олимпиаде-2014 были аннулированы.

