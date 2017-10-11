Фуркад пристыдил Губерниева

Известный российский телеведущий Дмитрий Губерниев и французский биатлонист Мартен Фуркад устроили перепалку в соцсети. Словесная баталия развернулась на странице комментатора в Instagram.

Первым высказался телекомментатор. Дмитрия возмутило заявление двукратного олимпийского чемпиона по биатлону об участии коллег из России в зимней Олимпиаде 2018 года, сообщает "Газета.ru".



"Друзья, наш заклятый друг Мартен Фуркад совсем не против, чтобы российские спортсмены поехали на Олимпийские игры 2018 года! Об этом он сказал в интервью французской прессе. А еще Фуркад не против, чтобы зимой шел снег, осенью – дождь, а весной пели птицы. Разумеется, не уличенные в применении запрещенного корма", – написал Губерниев у себя в Instagram.

Фуркад в стороне не остался и тут же ответил обидчику. "Вам следует делать свою работу качественно и тщательно проверять источники. Я никогда такого не говорил", – прокомментировал француз пост журналиста.

Мартен отметил, что устал от "ложных обвинений". "Прекратите их сейчас же", – потребовал биатлонист.

Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) Окт 9 2017 в 10:52 PDT

Напомним, 9 октября Мартен Фуркад в интервью Le Figaro заявил, что российская сборная имеет право участвовать в зимних Играх в Пхенчхане. При этом спортсмен назвал Россию замечательной страной, где развиты зимние виды спорта и много сильных и честных спортсменов.

