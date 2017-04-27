Губерниев снова прошелся по Фуркаду
"Я восхищен Фуркадом: он в интервью нашей программе сказал, что готов быть и свиньей. Он все перевел в плоскость шоу-бизнеса. Я тоже выразил свое сожаление. В общем, получилось очень правильное окончание всей этой истории. Но из песни слов не выкинешь. Я ни о чем не жалею", – цитирует Губерниева "Советский спорт".
При этом, комментатор подчеркнул, что первым ни на кого не нападал. Он напомнил, что скандальную ситуацию спровоцировал французский биатлонист, негативно высказавшийся в адрес своего российского коллеги Александра Логинова.
"Мартен также заявлял, что не подаст руки нашим ребятам. Дело в том, что австрийский режиссер после гонки не показал подиум полностью, все увидели лишь уходящего Фуркада. Мы не знали, что там произошло. Я подумал, что он отказался пожать руку нашим биатлонистам. Поэтому моя первая реакция была весьма эмоциональной", – пояснил Губерниев.
Напомним, скандальный инцидент произошел в феврале текущего года, после смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону. После того, как Фуркад сбил с ног Логинова, Губерниев в прямом эфире заявил: "Мартен, ты – свинья. Об этом можно сказать на весь мир". Позже телеведущий извинился перед французом за резкое высказывание.
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