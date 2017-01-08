В Британии предлагают отстранить Россию от Олимпиады-2018

Глава Британского антидопингового агентства (UKAD) Дэвид Кенворти выступил с предложением полностью отстранить Россию от участия в зимних Олимпийских и Паралимпийских играх 2018 года в Южной Корее. Он также выразил уверенность, что запретить российским спортсменам принимать участие в соревнованиях следовало еще раньше, в о время Игр в Рио.

Многие эксперты раскритиковали доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о якобы существующей в России государственной системе поддержки допинга. Специалисты отметили. что многие выводы ни на чем не основаны, а "доказательства" зачастую противоречат сами себе.

Впрочем, для иностранных спортивных чиновников и этого оказалось достаточно. В частности, глава Британского антидопингового агентства Дэид Кенворти счел отчет Макларена настолько убедительным, что предложил отстранить сборную России от участия в зимних Олимпийских и Паралимпийских играх 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан.

Британский спортивный чиновник выразил уверенность, что суровые ограничения в отношении российских спортсменов необходимо было ввести еще раньше. "Я думаю, что они должны быть отстранены от Игр-2018. Я думаю, что они должны были быть отстранены от Олимпиады еще летом", – цитирует "Р-Спорт" Дэвида Кенворти.

Глава UKAD поддержал решение Международного паралимпийского комитета (IPC), который не позволил ни одному спортсмену с ограниченными возможностями из России принять участие в Играх в Рио. Международный олимпийский комитет (МОК), который не стал отстранять всех россиян, он, наоборот, раскритиковал за недостаточную решительность.

"Слишком много политики в этом вопросе, это стало проблемой. Просто невероятно, что было сделано. Это невероятней, чем роман о Джеймсе Бонде, и это унижает весь спорт", – подчеркнул Дэвид Кенворти. Впрочем, невероятным и унижающим весь спорт он назвал не отстранение спортсменов и бездоказательные обвинения в системной поддержке допинга, а те заявления, которые были озвучены в докладе Макларена.

