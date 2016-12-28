Американская газета переврала слова главы РУСАДА о допинге

Сказанное исполняющей обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анной Анцелиович газете The New York Times было искажено и вырвано из контекста. Об этом говорится в заявлении ведомства. В нем опровергается вывод о создании системы приема допинга в России, который можно сделать, прочитав статью.

РУСАДА официально ответило на обвинения, фактически выдвинутые в адрес России журналисткой The New York Times. В заявлении отмечается, что слова Анцелиович были неправильно истолкованы на страницах издания.



"В ходе беседы Анцелиович с журналисткой Ребеккой Руиз и.о. генерального директора было сделано замечание, что в отчете, опубликованном 9 декабря 2016 года, Ричард Макларен отказался от слов "государственная система допинга" и использовал словосочетание "институциональный заговор", исключая, таким образом, возможную вовлеченность высшего руководства страны", – отмечается в официальном заявлении Российского антидопингового агентства.

"К сожалению, Ребекка Руиз, вырвав из контекста данные слова, создала впечатление, что руководство РУСАДА признает наличие институциональной схемы покрытия допинга в России".

Сама Анна Анцелиович отметила, что была шокирована этими выводами, появившимися в ходе расследования агентства, подчеркнув, что российским властям не было известно о программе, а государство не являлось ее заказчиком. РУСАДА обратило внимание на то, что у него нет и не могло быть полномочий на признание либо отрицание подобного факта, поскольку расследованием по данному делу занимается Следственный комитет России, отмечает ТАСС.

Ранее американское издание опубликовало статью под заголовком "Россия больше не оспаривает фальсификации с допингом во время Олимпиады". В заметке приведена цитата Анцелиович, которая признается, что "это был институциональный сговор".

При этом она отметила, что в сговоре не участвовали представители высшего руководства страны. Также в материале фигурирует глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов, который признает, что было допущено много ошибок, и призывает разобраться с причинами, по которым молодые спортсмены принимают допинг.

На фоне допингового скандала некоторые международные соревнования в России были отменены. Страна, в частности, лишилась чемпионата мира по бобслею и скелетону, этапов Кубка мира по биатлону, конькобежному спорту, финала Кубка мира по лыжным гонкам.