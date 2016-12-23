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Тренера предательницы Степановой дисквалифицировали за допинг
Суду удалось доказать, что Владимир Мохнев является причастным к схеме распространения допинга среди спортсменов. Примечательно, что его еще в 2015 году хотели отстранить от работы за то, что он снабжал допингом легкоатлетов.
Всемирное антидопинговое агентство предлагало на всю жизнь запретить Мохневу работать со спортсменами. Спортивный арбитраж решил ограничиться дисквалификацией на 10 лет.
Важно отметить, что Мохнев тренировал легкоатлетку Юлию Степанову, которая выступала с разоблачительными заявлениями по поводу допинга в российском спорте. Дисквалификация вступает в силу с 23 декабря 2016 года, сообщили в CAS.
Кроме того, спортивный арбитраж постановил отстранить от участия в соревнованиях легкоатлетку Анастасию Баздыреву. Все результаты, которых она достигла в период с 23 апреля 2014 года по 24 августа 2015 года, были аннулированы. Примечательно, что именно в 2015 году Баздыревой удалось дважды получить золотую медаль на российских первенствах.
Напомним, на Западе Степанова официально признана жертвой допинга. За свое предательство спортсменка даже получила награду от немецкого общественного фонда и Международного олимпийского комитета.
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