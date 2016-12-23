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Тренера предательницы Степановой дисквалифицировали за допинг

Юлия Степанова. Фото: GLOBAL LOOK press
Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по делу тренера Владимира Мохнева и легкоатлетки Анастасии Баздыревой. Оба были дисквалифицированы из-за допинг скандала.
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Суду удалось доказать, что Владимир Мохнев является причастным к схеме распространения допинга среди спортсменов. Примечательно, что его еще в 2015 году хотели отстранить от работы за то, что он снабжал допингом легкоатлетов.

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Всемирное антидопинговое агентство предлагало на всю жизнь запретить Мохневу работать со спортсменами. Спортивный арбитраж решил ограничиться дисквалификацией на 10 лет.

Важно отметить, что Мохнев тренировал легкоатлетку Юлию Степанову, которая выступала с разоблачительными заявлениями по поводу допинга в российском спорте. Дисквалификация вступает в силу с 23 декабря 2016 года, сообщили в CAS.

Владимир Мохнев. Фото: fla46.ru

Кроме того, спортивный арбитраж постановил отстранить от участия в соревнованиях легкоатлетку Анастасию Баздыреву. Все результаты, которых она достигла в период с 23 апреля 2014 года по 24 августа 2015 года, были аннулированы. Примечательно, что именно в 2015 году Баздыревой удалось дважды получить золотую медаль на российских первенствах.

Напомним, на Западе Степанова официально признана жертвой допинга. За свое предательство спортсменка даже получила награду от немецкого общественного фонда и Международного олимпийского комитета.

Автор: Евгений Мышко23 декабря 2016, 20:50

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