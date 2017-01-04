Как лыжник Устюгов заткнул ненавистников России

Российский лыжник Сергей Устюгов продолжает переписывать историю спорта. Устюгов одержал четвертую подряд победу на многодневке "Тур де Ски", чего ранее не удавалось никому.

4 января россиянин выиграл гонку преследования в немецком Оберсдорфе. Он прошел дистанцию 15 километров свободным стилем за 37 минут 58,5 секунды. Вторым к финишу прибежал его главный конкурент – норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, отставший на 37,2 секунды.

Примечательно, что за всю историю "Тур де Ски" еще не было гонщика, который сумел бы выиграть даже три гонки подряд. Гонщица была – норвежка Мартин Бьорген два года назад первенствовала на пяти этапах кряду. Две гонки подряд мужчины выигрывали, но три – никогда раньше. Устюгов стал первым, кому удалось выиграть не три, а четыре гонки, передает "Чемпионат". Он победил в коньковом спринте, классическом масс-старте на десять километров, скиатлоне на 20 километров и коньковой гонке преследования на 15 километров.

"Сегодня тактически Сергей сделал все правильно, как большой спортсмен. В конце Сундбю начал нагонять, поддавливать, но все закончилось благополучно для нас. Может, у Сереги не так много опыта, как у, например, Легкова, но с нервами и стабильностью все в порядке. Думаю, в ближайшие годы Устюгов сможет стать лидером сборной", – рассказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

При этом Вяльбе призвала Устюгова не расслабляться. "Мне тренеры говорили – пока не пересек финишную черту, рано говорить о победе, нельзя ей обольщаться. Впереди очень сложная гонка в горах, там Сундбю вместе с Дарио Колоньей создадут мощную конкуренцию. Устюгов весит больше их, им будет легче бежать. Но уверена, что Серега просто так победу не отдаст, будет бороться до конца", – цитирует ТАСС легендарную спортсменку.

Триумф Устюгова выглядит особенно ценным на фоне непрекращающейся травли российских спортсменов на Западе. Так, без предоставления доказательств были отстранены от соревнований Александр Легков и Максим Вылегжанин.

Отметим, что программа "Тур де Ски" продолжится мужской и женской гонками свободным стилем на десять и пять километров соответственно, они состоятся 6 января в итальянском Доббиако (Тоблахе).