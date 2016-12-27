Лыжникам Легкову и Вылегжанину запретили выступать

Российские лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов и Алексей Петухов временно отстранены от участия в соревнованиях. Причина – подозрение в нарушении антидопинговых правил.

Российских спортсменов от участия в соревнованиях отстранила Международная федерация лыжного спорта (FIS). Такое решение было принято из-за подозрений в нарушении лыжниками антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

В число отстраненных вошли Легков, Вылегжанин, Белов, Петухов, а также Юлия Иванова и Евгения Шаповалова. "FIS действительно временно отстранила этих спортсменов от соревнований", – цитирует старшего тренера дистанционной сборной России по лыжным гонкам Олега Перевозчикова ТАСС. Таким образом, лыжники пропустят гонку "Тур де Ски". Она пройдет с 31 декабря по 8 января.

Как писали Dni.ru, российских спортсменов обвиняют в "серьезной атаке на целостность спорта". Кроме того, Международный олимпийский комитет начал дисциплинарное разбирательство в отношении 28 российских спортсменов, принимавших участие в Играх-2014. Атлеты подозреваются в манипуляциях со своими допинг-пробами, их имена не называются.

Напомним,согласно новым данным Всемирного допингового агентства (WADA), на допинг-пробах более 60 российских атлетов из различных видов спорта есть отметки о приеме запрещенных веществ. В черном списке оказалась и первая и единственная в советской и российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Аделина Сотникова. Фигуристка значится под номером А0848 в докладе главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена.