У России отобрали этап Кубка мира по конькобежному спорту

Международный союз конькобежцев (ISU) заявил о переносе места проведения состязаний из Челябинска. К такому решению организацию подтолкнули рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов подтвердил информацию о переносе этапа Кубка мира, сообщает "Р-Спорт". "Мы получили соответствующее уведомление от ISU о решении перенести этап Кубка мира из Челябинска в связи с решением, основанным на рекомендациях МОК", – заявил глава организации.

Рекомендации Международного олимпийского комитета в свою очередь основываются на докладе главы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. В официальном заявлении ISU говорится, что документ содержит "значительное количество важных доказательств" употребления спортсменами допинга.

"Челябинские организаторы готовились к мероприятию с традиционным для них энтузиазмом, профессионализмом и самоотверженностью. Изложенные выше обстоятельства не позволяют в полной мере оценить их усилия", – заявили в ISU.

Между тем Алексей Кравцов подметил, что для оргкомитета перенос этапа Кубка мира связан с определенными материальными потерями. По словам руководителя организации, СКР во время беседы с ISU поднимет вопрос о частичной материальной компенсации.

"На стоп-листе стоят гостиницы, проведены предоплаты по ряду моментов, медали очень красивые отлили. Для нас это крайне неприятное событие и тяжелое, как и для оргкомитета. Мы будем обсуждать вопрос о частичной компенсации потерь", – заявил президент СКР.

Также в Международном союзе конькобежцев заявили, что в начале 2017 года будет тщательно рассмотрен вопрос о переносе соревнований сезона 2017\18 из России в другие страны. В организации объяснили, что "в трудное время и при чрезвычайных обстоятельствах благоразумно не проводить мероприятия ISU в России в ближайшее время и до тех пор, пока сборная не вернет себе былой авторитет.



Отметим, Алексей Кравцов заявил, что проведение чемпионата Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2018 года в Коломне пока стоит под вопросом. "По поводу чемпионата Европы в Коломне: решение будет приниматься позднее", – заявил руководитель организации.