У России отобрали этап Кубка мира по конькобежному спорту

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов подтвердил информацию о переносе этапа Кубка мира, сообщает "Р-Спорт". "Мы получили соответствующее уведомление от ISU о решении перенести этап Кубка мира из Челябинска в связи с решением, основанным на рекомендациях МОК", – заявил глава организации.

Рекомендации Международного олимпийского комитета в свою очередь основываются на докладе главы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. В официальном заявлении ISU говорится, что документ содержит "значительное количество важных доказательств" употребления спортсменами допинга.

"Челябинские организаторы готовились к мероприятию с традиционным для них энтузиазмом, профессионализмом и самоотверженностью. Изложенные выше обстоятельства не позволяют в полной мере оценить их усилия", – заявили в ISU.

