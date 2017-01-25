По ее мнению, спортсменов очерняют "несостоявшиеся атлеты"
Болта и Лебедеву лишили олимпийских медалей из-за допинга
Обладатель девяти золотых олимпийских медалей, одиннадцатикратный чемпион мира Усейн Болт лишился одной из своих наград. У ямайского бегуна заберут "золото" за эстафету на Олимпийских играх 2008 года в Пекине.
Виновником этого стал партнер спортсмена по эстафете Неста Картер. Он попался на употреблении запрещенного вещества. Повторные тесты также дали положительный результат, сообщает сайт МОК.
Досталось от организации и российской спортсменке. Комитет лишил двух серебряных медалей легкоатлетку Татьяну Лебедеву после перепроверки допинг-проб с Игр-2008.
Напомним, ранее глава Британского антидопингового агентства (UKAD) Дэвид Кенворти выступил с предложением полностью отстранить Россию от участия в зимних Олимпийских и Паралимпийских играх 2018 года в Южной Корее. Он также выразил уверенность, что запретить российским спортсменам принимать участие в соревнованиях следовало еще раньше, во время Игр в Рио.
Как писали Dni.ru, многие эксперты раскритиковали доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о якобы существующей в России государственной системе поддержки допинга. Специалисты отметили, что многие выводы ни на чем не основаны, а "доказательства" зачастую противоречат сами себе.
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