Болта и Лебедеву лишили олимпийских медалей из-за допинга

Международный олимпийский комитет применил к ямайскому легкоатлету-бегуну Усейну Болту и российской легкоатлетке Татьяне Лебедевой строгие санкции. Спортсменов лишили медалей из-за допинга.

Обладатель девяти золотых олимпийских медалей, одиннадцатикратный чемпион мира Усейн Болт лишился одной из своих наград. У ямайского бегуна заберут "золото" за эстафету на Олимпийских играх 2008 года в Пекине.

Виновником этого стал партнер спортсмена по эстафете Неста Картер. Он попался на употреблении запрещенного вещества. Повторные тесты также дали положительный результат, сообщает сайт МОК.

Досталось от организации и российской спортсменке. Комитет лишил двух серебряных медалей легкоатлетку Татьяну Лебедеву после перепроверки допинг-проб с Игр-2008.

Напомним, ранее глава Британского антидопингового агентства (UKAD) Дэвид Кенворти выступил с предложением полностью отстранить Россию от участия в зимних Олимпийских и Паралимпийских играх 2018 года в Южной Корее. Он также выразил уверенность, что запретить российским спортсменам принимать участие в соревнованиях следовало еще раньше, во время Игр в Рио.

Как писали Dni.ru, многие эксперты раскритиковали доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о якобы существующей в России государственной системе поддержки допинга. Специалисты отметили, что многие выводы ни на чем не основаны, а "доказательства" зачастую противоречат сами себе.