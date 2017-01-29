Российские биатлонисты взяли золото в смешанной эстафете на Чемпионате Европы

Российская сборная по биатлону одержала победу в смешанной эстафете на Чемпионате Европы. Ирина Старых, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Александр Логинов сумели пройти дистанцию, использовав всего шесть дополнительных патронов.
Второе место по итогам эстафеты заняли представители Норвегии. Бронзовые медали достались сборной Украины.
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