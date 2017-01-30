Телекомментатор считает, что гимн включили раньше времени, а спортсмены растерялись
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Украина втянула российских биатлонистов в скандал с гимном
Как видно на кадрах, снятых телеканалом "Матч ТВ", занявшие третье место украинские биатлонисты действительно покидают пьедестал, услышав звуки гимна России. При этом наши спортсмены следуют примеру коллег и также удаляются прочь.
Инцидент был широко освещен украинскими СМИ и представлен как провокация Киева против России. Однако оказалось, что скандал был раздут на ровном месте, пишет Life.ru.
Как рассказал самый титулованный биатлонист России в истории чемпионатов Европы Алексей Волков, спортсмены ушли с пьедестала вовсе не по политическим причинам, а из-за банальной технической ошибки польских организаторов. "На видео показана цветочная церемония, во время которой гимны не исполняют", – пояснил он.
При этом организаторы быстро осознали просчет и отключили звук, а спортсменам была дана команда покинуть пьедестал и идти переодеваться. "Мы же знали, что гимн должен играться потом, поэтому, когда его включили на цветочной церемонии, тоже восприняли это как техническую ошибку", – добавил Волков.
Эту версию подтвердил и руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России Константин Бойцов. "Само награждение наших спортсменов медалями состоялось потом. И на нем гимн России прозвучал", – отметил он.
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