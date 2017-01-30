Украина втянула российских биатлонистов в скандал с гимном

На чемпионате Европы по биатлону разгорелся настоящий скандал с подачи украинских СМИ. Журналисты заявили, что сборная их страны покинула пьедестал, не получив медали, из-за того, что прозвучал гимн России.

Как видно на кадрах, снятых телеканалом "Матч ТВ", занявшие третье место украинские биатлонисты действительно покидают пьедестал, услышав звуки гимна России. При этом наши спортсмены следуют примеру коллег и также удаляются прочь.

Инцидент был широко освещен украинскими СМИ и представлен как провокация Киева против России. Однако оказалось, что скандал был раздут на ровном месте, пишет Life.ru.

Как рассказал самый титулованный биатлонист России в истории чемпионатов Европы Алексей Волков, спортсмены ушли с пьедестала вовсе не по политическим причинам, а из-за банальной технической ошибки польских организаторов. "На видео показана цветочная церемония, во время которой гимны не исполняют", – пояснил он.

При этом организаторы быстро осознали просчет и отключили звук, а спортсменам была дана команда покинуть пьедестал и идти переодеваться. "Мы же знали, что гимн должен играться потом, поэтому, когда его включили на цветочной церемонии, тоже восприняли это как техническую ошибку", – добавил Волков.

Эту версию подтвердил и руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России Константин Бойцов. "Само награждение наших спортсменов медалями состоялось потом. И на нем гимн России прозвучал", – отметил он.