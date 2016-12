Предатель Родченков бросил в России жену и дочь

Супруга Григория Родченкова Вероника была допрошена следователем в статусе свидетеля в рамках расследования злоупотребления должностными полномочиями экс-главой Московской антидопинговой лаборатории, которого в России после памятных событий именуют не иначе как предателем. По словам женщины, она не знает о незаконной деятельности мужа.

"Мне неизвестно, продавал ли мой супруг запрещенные вещества спортсменам или их тренерам, домой к нему никто из них не приходил", -цитирует ее "Интерфакс". Также Вероника сказала, что не была осведомлена о существовании у мужа дополнительных источников дохода.

"Я не знаю, был ли у моего мужа иной источник финансирования, кроме зарплаты. Дом и земельный участок мой муж подарил своей дочери и переслал мне из США, где он проживает, доверенность. Дом был переоформлен на нашу дочь, Марину, в качестве подарка на свадьбу", – пояснила супруга чиновника.

Между тем следователь заявил в Мосгорсуде, что экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории лично выдавал спортсменам запрещенные препараты. При этом атлетам он говорил, что им прописаны витамины, сообщает Life.ru.

#WADA changes its evidence! #McLarenReport P1 admits writing to Rodchenkov about 'surprise' inspection. P2 calls it 'unannounced'… pic.twitter.com/i3BcWWjKXB