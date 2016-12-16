Предатель Родченков бросил в России жену и дочь

Жена экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова прокомментировала обвинения в противозаконной деятельности в адрес супруга. По словам женщины, Родченков оставил ее вместе с дочерью в Москве, в то время как сам сбежал в Соединенные Штаты.

Супруга Григория Родченкова Вероника была допрошена следователем в статусе свидетеля в рамках расследования злоупотребления должностными полномочиями экс-главой Московской антидопинговой лаборатории, которого в России после памятных событий именуют не иначе как предателем. По словам женщины, она не знает о незаконной деятельности мужа.

"Мне неизвестно, продавал ли мой супруг запрещенные вещества спортсменам или их тренерам, домой к нему никто из них не приходил", -цитирует ее "Интерфакс". Также Вероника сказала, что не была осведомлена о существовании у мужа дополнительных источников дохода.

"Я не знаю, был ли у моего мужа иной источник финансирования, кроме зарплаты. Дом и земельный участок мой муж подарил своей дочери и переслал мне из США, где он проживает, доверенность. Дом был переоформлен на нашу дочь, Марину, в качестве подарка на свадьбу", – пояснила супруга чиновника.

Между тем следователь заявил в Мосгорсуде, что экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории лично выдавал спортсменам запрещенные препараты. При этом атлетам он говорил, что им прописаны витамины, сообщает Life.ru.

#WADA changes its evidence! #McLarenReport P1 admits writing to Rodchenkov about 'surprise' inspection. P2 calls it 'unannounced'… pic.twitter.com/i3BcWWjKXB — Sports Integrity SII (@Sport_Integrity) 15 декабря 2016 г.

"Родченков выдавал спортсменам запрещенные вещества под видом витаминов, вследствие чего позднее они были дисквалифицированы", – заявил следователь. Напомним, несколько спортсменов признались, что Родченков склонял их к употреблению допинга.

Более того, в Мосгорсуде рассказали о возможном обогащении Григория Родченкова за счет средств, вырученных от торговли запрещенными препаратами. По версии следствия, дом Родченкова "построен на деньги, добытые от продажи этих препаратов".

"некоторые пробы Родченков уничтожал путем добавления в них соли и кофе Nescafe" Нанотехнологии, то есть, использовал. — bbm (@bbmylly) 9 декабря 2016 г.

Тем не менее по решению суда арест на имущество был снят, так как дело решили отправить на дорасследование. Ранее Басманный суд Москвы арестовал жилой дом и земельный участок бывшего чиновника.

Напомним, показания бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова вошли в основу второй части доклада главы комиссии Всемирного антидопингового центра (WADA) Ричарда Макларена. После публикации документа Международная федерация бобслея и скелетона приняла решение о переносе Чемпионата мира-2017, который должен был состояться в Сочи.