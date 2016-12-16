Бьорндален встал на защиту затравленных россиян

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален вступился за обвиненных в употреблении допинга спортсменов. Пока не появятся факты, прямо свидетельствующие о нарушениях, российские атлеты останутся в его глазах "чистыми".

Бьорндален отметил, что если факты, представленные в докладе главы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, хотя бы частично окажутся правдой, то это "катастрофа" для мирового спорта, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на Sport.de. "Но прежде я хотел бы увидеть доказательства. До тех пор, пока они выходят на старты, я буду надеяться, что они являются "чистыми", – заявил олимпийский чемпион.

Отметим, что многие атлеты и спортивные организации устроили травлю российским спортсменам из-за подозрений в приеме запрещенных препаратов. Например, двукратный олимпийский чемпион, французский биатлонист Мартен Фуркад призвал бойкотировать Кубок мира в случае, если Международный союз биатлонистов (IBU) решит не наказывать российскую сборную.

"IBU должен решить эту проблему и быть жестким с нарушителями. Это не один или два спортсмена, а 31. Надеюсь, IBU хватит смелости наказать их", – сказал спортсмен.

При этом он считает, что IBU наложит санкции в отношении российской сборной в ближайшее время. "У них достаточно доказательств, и они должны принять решительные меры", – заключил биатлонист.

Антон Шипулин выиграл серебро в спринте на этапе КМ в Нове Местоhttps://t.co/BWJjPqzqkL pic.twitter.com/YAhEh5z9eU — Союз биатлонистов RU (@russianbiathlon) 15 декабря 2016 г.

Также за отстранение российских спортсменов от состязаний высказались норвежские биатлонисты Эмиль Хегле Свендсен и Йоханнес Бе. При этом второй атлет заявил, что поддержит дисквалификацию в случае, если у организации "будут веские доказательства".

Эмиль Хегле Свендсен в свою очередь отметил, что "не нужно иметь дело с мошенниками". " IBU должен показать примером, что это недопустимо. Я поддерживаю дисквалификацию, хоть и нахожу это печальным", – сказал норвежский спортсмен.

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал итоги этапа КМ в Поклюке: https://t.co/YBPwnALzhx pic.twitter.com/eoSk2FiqM5 — Союз биатлонистов RU (@russianbiathlon) 12 декабря 2016 г.

Отметим, что десять членов сборной России по биатлону из списка Макларена уже были дисквалифицированы за прием допинга, сообщает "Спорт-Экспресс". Среди отстраненных от участия в соревнованиях спортсменов – Денис Вдовин, Иван Нюняев, Никита Марченков, а также Ирина Старых и Екатерина Юрьева, все они попали под санкции в 2014-м. На следующий год были дисквалифицированы Вячеслав Баранунькин, Валентин Пехтерев, Андрей Дубасов, и Александр Логинов.

В 19.10 мужской спринт на Матче прямо!!Вместе со студией!!Ждем новостей по списку Макларена и реакции наших спортивных властей!!Что-то в стиле,рано паниковать-у нас все друзья!!!��������������������������❤️️❤️️�������������������������������������� Видео опубликовано Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) Дек 15 2016 в 5:32 PST

Между тем биатлонист Антон Шипулин отметил, что уверенные в себе члены сборной не волнуются из-за доклада Макларена. "Естественно, мы смотрели новости до гонки, но ничего кроме улыбки у меня это не вызвало. Несерьезно, что политику смешали со спортом, без всяких доказательств обвинять российских спортсменов – это перегибать палку", – цитирует Антона "Матч ТВ".

"Несправедливо, что Россию могут лишить большого праздника. Знаю, насколько в Тюмени преданные биатлону болельщики. Это моя родина, и очень обидно, если у нас заберут Кубок и чемпионат мира", – сказал он по поводу возможного переноса места проведения мероприятий.

Еще больше приятных эмоций вам в ленту! Наши сегодняшние герои❤

(фото: Андрей Аносов/СБР) pic.twitter.com/H4O8MFhDVu — Союз биатлонистов RU (@russianbiathlon) 4 декабря 2016 г.

Напомним, президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг ранее заявил, что WADA подозревает 31 спортсмена в употреблении запрещенных препаратов. Организация уже получила список с именами этих атлетов.