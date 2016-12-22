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Фигуристка Сотникова попала в доклад Макларена
Фигуристка значится под номером А0848 в докладе главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена. В одном из файлов под названием Scratches document ("Документ о царапинах") содержится список из более, чем 60 спортсменов с именами и фамилиями.
Среди прочих в документе фигурируют фамилии россиян, участвовавших в Олимпиаде в Сочи, но ранее не замешанных в подозрениях о применении допинга, передает итальянский портал NeveItalia. Как утверждается в документе, на допинг-пробе Сотниковой есть царапина "первого типа":
Есть в списке и уже фигурировавшие в СМИ фамилии: российских бобслеистов Александра Зубкова и Алексея Воеводы (два золота в Сочи), скелетониста Александра Третьякова (одно золото), лыжника Александра Легкова (золото и серебро). На пробе Зубкова и вовсе имеется 7 царапин, технический дефект и остатки некоего волокна внутри, свидетельствует документ.
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