Фигуристка Сотникова попала в доклад Макларена

Согласно новым данным Всемирного допингового агентства (WADA), на допинг-пробах более 60 российских спортсменов из различных видов спорта есть отметки о приеме допинга. В черном списке оказалась и Первая и единственная в советской и российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Аделина Сотникова.

Фигуристка значится под номером А0848 в докладе главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена. В одном из файлов под названием Scratches document ("Документ о царапинах") содержится список из более, чем 60 спортсменов с именами и фамилиями.

Среди прочих в документе фигурируют фамилии россиян, участвовавших в Олимпиаде в Сочи, но ранее не замешанных в подозрениях о применении допинга, передает итальянский портал NeveItalia. Как утверждается в документе, на допинг-пробе Сотниковой есть царапина "первого типа":

Есть в списке и уже фигурировавшие в СМИ фамилии: российских бобслеистов Александра Зубкова и Алексея Воеводы (два золота в Сочи), скелетониста Александра Третьякова (одно золото), лыжника Александра Легкова (золото и серебро). На пробе Зубкова и вовсе имеется 7 царапин, технический дефект и остатки некоего волокна внутри, свидетельствует документ.