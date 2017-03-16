В России хотят ввести "налог на здоровье"
Всемирная организация здравоохранения сопоставила стоимость пачки сигарет одной марки в разных странах и размер взимаемых с нее налогов. Выяснилось, что у нас производители вредного товара платят низкие налоги, потому что в России пачка сигарет стоит дешевле всего.
Особенно сильная разница в этом отношении у нас с европейскими странами. Так, в нашей стране с пачки сигарет совокупно платится налогов 47,6%, в Израиле – 84,3%, в Великобритании – 82,2%, во Франции – 80,3%, в Германии – 72,9%.
В связи с этим "налог на здоровье" предложил ввести в России председатель Координационного совета по защите граждан от наркотиков, алкогольной и табачной зависимости при Общественной палате Султан Хамзаев. Он считает, что для табачников поначалу необходимо установить 70-процентный совокупный налог, передает Rg.ru. В дальнейшем величину сбора предлагается повысить.
Как в Корее наглядно показывают вред от курения pic.twitter.com/HBGWcwL6ZW— Ahmerova Lyubov (@AhmerovaLyubov) 11 марта 2017 г.
Поступившие в бюджет деньги, считает Хамзаев, нужно тратить разумным, целевым образом – например, на мероприятия, снижающие потребление табака, а также на популяризацию здорового образа жизни и спорта.
Добавим, что, как выяснили эксперты, повышение цен на сигареты на 10% дает почти такое же снижение числа курильщиков.
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