Вейперу разворотило рот взрывом электронной сигареты

В США 30-летний мужчина получил серьезные травмы в результате взрыва электронной сигареты. Пострадавший с больничной койки в подробностях рассказал о происшествии.

Житель штата Айдахо Эндрю Холл утверждает, что использовал электронную сигарету согласно инструкции и не делал ничего, что могло бы привести к таким страшным последствиям. Американец уточнил, что взрыв случился, когда он находился в ванной комнате.

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"Это были ужасные действительно ужасные 24 часа, но я чувствую, что должен поделиться этим с вами", – пишет Холл на своей странице в социальной сети Instagram. К сообщению он приложил фотографии, чтобы отговорить от использования электронных сигарет тех, кто таким образом хочет попробовать бросить курить.

"Я знаю, что эти устройства в ходу у тех, кто пытается бросить курить. Это здорово, но имейте ввиду, что электронные сигареты могут взрываться без предупреждения", – пишет Холл. По его словам, в результате происшествия он потерял семь зубов, получил серьезные ожоги лица. Пострадавший отметил, что в результате взрыва ущерб был причинен и вещам, находящимся в ванной комнате.

Отметим, владельцы электронных сигарет все чаще начинают сталкиваться с ужасными последствиями нового вида курения. Несмотря на то, что подобные устройства признаны некоторыми учеными практически безвредными по сравнению с табаком, люди получают существенный урон здоровью из-за взрыва подобных машин в самые неожиданные мометы.

Как писали Dni.Ru, за запрет вейпа в России выступает бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. "Это все равно, что насвай, который вдруг оказался в нашем российском законодательстве. Сегодня – пар, завтра – никотин. Надо запрещать", – считает он.