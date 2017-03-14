Минздрав передумал запрещать курить молодежи

В Министерстве здравоохранения России отказались от идеи не продавать табак тем, кто родился после 2015-го. Как сообщили в ведомстве, данное требование не будет отражено в готовящейся в настоящий момент концепции по противодействию потреблению табака на 2017-2022 годы.

В соответствии с распространенным Минздравом пресс-релизом запрет на продажу табака лицам, родившимся после 2015 года, является не обязательным требованием, а "целевым стратегическим ориентиром". Как отметили в ведомстве, проект концепции доработан с учетом замечаний органов исполнительной власти.

В Минздраве заявили, что отказались от этого положения как обязательства, фактически переведя его в рекомендательную форму при разработке дальнейших стратегических концепций по борьбе с курением. "Именно в таком виде данное положение сохранено в проекте концепции", – говорится в сообщении министерства.





Также из документа были исключены указания на определенные акцизные ставки, поскольку их установка – прерогатива налогового законодательства. Как отметили в Минздраве, будет продолжена работа по доведению уровня акцизных налогов до среднего показателя в рамках европейского региона.

О запрете на реализацию табачной продукции лицам, родившимся после 2015 года, глава Минздрава Вероника Скворцова заговорила еще в мае прошлого года. Тогда она сообщила, что соответствующее предложение было внесено ее ведомством в концепцию по противодействию потребления табака на 2016-2020 годы. Документ нацелен на снижение смертности от курения и общее уменьшение числа курящих.





Помимо прочего, его авторы предлагают запретить курить в коммунальных квартирах, на остановках общественного транспорта и в любых местах, где есть возражающие против этого граждане. Кроме того, рассматривается возможность увеличить рабочий день для курящих сотрудников пропорционально времени, которое они затрачивают на потребление табака.

