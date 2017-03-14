Минздрав передумал запрещать курить молодежи
В соответствии с распространенным Минздравом пресс-релизом запрет на продажу табака лицам, родившимся после 2015 года, является не обязательным требованием, а "целевым стратегическим ориентиром". Как отметили в ведомстве, проект концепции доработан с учетом замечаний органов исполнительной власти.
В Минздраве заявили, что отказались от этого положения как обязательства, фактически переведя его в рекомендательную форму при разработке дальнейших стратегических концепций по борьбе с курением. "Именно в таком виде данное положение сохранено в проекте концепции", – говорится в сообщении министерства.
Также из документа были исключены указания на определенные акцизные ставки, поскольку их установка – прерогатива налогового законодательства. Как отметили в Минздраве, будет продолжена работа по доведению уровня акцизных налогов до среднего показателя в рамках европейского региона.
О запрете на реализацию табачной продукции лицам, родившимся после 2015 года, глава Минздрава Вероника Скворцова заговорила еще в мае прошлого года. Тогда она сообщила, что соответствующее предложение было внесено ее ведомством в концепцию по противодействию потребления табака на 2016-2020 годы. Документ нацелен на снижение смертности от курения и общее уменьшение числа курящих.
Помимо прочего, его авторы предлагают запретить курить в коммунальных квартирах, на остановках общественного транспорта и в любых местах, где есть возражающие против этого граждане. Кроме того, рассматривается возможность увеличить рабочий день для курящих сотрудников пропорционально времени, которое они затрачивают на потребление табака.
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