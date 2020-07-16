Муцениеце после новостей о новом романе Прилучного: Мне нелегко

Актриса Агата Муцениеце, судя по всему, всеми силами пытается избавиться от мыслей о расставании с любимым. Похоже, что ей это удается с трудом: стоит артистке зайти в Сеть, как она тут же натыкается на сотни новостных заметок о Прилучном.
Многие из них касаются его отношений с Мирославой Карпович. Пара отдыхает на курорте вместе с детьми актера от Муцениеце. Аудитория социальных сетей реагирует на это очень бурно, что только добавляет дискомфорта.
Среди пользователей много тех, кто искренне сочувствует Муцениеце и поддерживает ее. Она призналась, что для нее важно каждое слово. Поклонники буквально завалили ее сообщениями: они пишут ей лично и оставляют комментарии под каждой публикацией звезды в "Инстаграм".
"Чего там скрывать, мне нелегко", – сказала она.
Актриса добавила, что какое-то время пыталась отвечать тем, кто пытается ее подбодрить. В конечном счете сообщений оказалось слишком много. "Всем не успеваю, но я очень-очень чувствую вашу поддержку!" – отметила Муцениеце.
Напомним, что первые сообщения о возможном разводе Павле Прилучного и Агаты Муцениеце появились еще в апреле 2020 года. Тогда актриса сообщила в Сети о домашнем насилии.
Теперь пара живет по отдельности. Павел Прилучный пытается скрывать свои отношения с Мирославой Карпович, но ничего хорошего из этого не выходит: пара уже несколько раз попадала в поле зрения папарацци, да и новая возлюбленная актера не спешит отрицать их связь.
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