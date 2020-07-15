Муцениеце заговорила о рождении третьего ребенка

Агата Муцениеце очень любит маленьких детей. Актрисе нравятся особая атмосфера в доме и "непередаваемый запах".

Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным месяц назад. Они решили, что детей продолжат воспитывать вместе. Иногда наследники будут жить с папой.

Сейчас Тимофей и Мия проводят время с отцом в Крыму. Компанию им составляет актриса Мирослава Карпович, которую называют новой возлюбленной звезды сериала "Мажор".

Агата не знала, с кем будут находиться ее сын и дочь. "Я отпускала детей только с папой", – отметила Муцениеце.

На днях актриса пообщалась с журналистами и поделилась планами. Агата призналась, что сейчас не может представить роман с новым мужчиной. Она пока увлечена воспитанием дочери и сына. Однако Муцениеце не исключает, что в будущем родит еще одного ребенка.

"Ведь я достаточно молодая, и организм у меня еще достаточно крепкий. <...> Буквально хочется лялечку в доме: она же приносит с собой особенную атмосферу и непередаваемый запах", – сказала экс-супруга Прилучного.

Журналисты поинтересовались, не думает ли актриса об усыновлении. Муцениеце отметила, что до такого решения еще не доросла. Пока она считает вполне реальным визит в детский дом с целью преподнести ребятам подарки или сделать что-нибудь полезное.