Жена Прилучного поразила неподобающим видом

На сцене "Известия hall" в пятый раз вручили премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Модники обратили внимание на неподобающий времени года и вечерней церемонии наряд актрисы Агаты Муцениеце. Обнажающий живот топ выглядел бы более уместно на пляже, на яхте, но не на светском рауте. Хотя, надо отметить, что фигура у актрисы отменная и ею можно гордиться.
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