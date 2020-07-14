Муцениеце откровенно об отдыхе Прилучного с Карпович

На днях стало известно, что после развода Павел Прилучный быстро нашел утешение в объятиях актрисы Мирославы Карпович. Влюбленные отдохнули в Крыму, вместе с ними оказались и дети Павла. Вот только отпустившая ребят с Прилучным Муцениеце не знала о том, что с ее бывшим поедет отдыхать и любовница.

Для Агаты Муцениеце известие о том, что в Крыму Павел Прилучный отдыхает не только с сыном Тимофеем и дочкой Мией, но и новой возлюбленной, звездой комедийного сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович, стало новостью. В этом призналась сама актриса, когда поклонники буквально завалили ее вопросами о новом романе актера.

Подписчица стала возмущаться, как Агата позволила бывшему мужу увезти детей в компании чужой женщины. "Я отпускала только с папой", – коротко ответила Муцениеце. В результате поднялся шквал новых комментариев подписчиков инстаграм-аккаунта актрисы. Одни стали жалеть Агату, другие – ругать Павла. Досталось много нелестных отзывов и Мирославе Карпович.

Блогер Лена Миро и вовсе убеждена, что Павел Прилучный провернул самую настоящую спецоперацию по устранению жены. Дескать, уж слишком быстро все произошло. "10 апреля Павел выгоняет жену из дома, затем подает на развод, после чего забирает детей с собой на море, а Агата узнает о происходящем из соцсетей", – перечислила Миро у себя в "Живом журнале".

Подсуетилась и Мирослава Карпович, которая якобы уже переместилась в дом, откуда только недавно съехала Агата Муцениеце. "Такой вот блицкриг – а теперь Агата может таскаться по судам, поплакать в студии у Малахова, дать интервью желтой прессе, но, как говорится, поздно метаться. Дело сделано. Там – счастливая семья с детьми. У Агаты же – сопли, слюни, почти помешательство", – сделала вывод Лена.

Блогер Миро убеждена, что "план по замене одной жены и мамы на другую" был разработан задолго до его воплощения в жизнь.