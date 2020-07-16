"Аукнется": напуганная недоброжелателями Карпович оставила странное послание

На протяжении нескольких недель молодая актриса Мирослава Карпович получает гневные письма и комментарии – ее винят в разводе Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Злые языки убеждены, что артистка разрушила семью, где царили гармония и счастье.
Нескончаемый поток негатива утомил звезду сериала "Папины дочки". Опубликовав свежий пост в "Инстаграм", Карпович отключила возможность комментирования.
Артистка оставила под публикацией странное послание, состоящее из хештегов. "Укомментируйтесь, ваша ведьма, прилучница-разлучница, первая дала, убогая, аукнется, стыд и срам", – написала она. Судя по всему, актриса спародировала пользователей Сети, которые ежедневно поливают ее грязью.
Ранее стало известно, что Мирослава Карпович отдыхает в Крыму с Павлом Прилучным и его детьми. Вездесущие папарацци запечатлели, как актриса нянчится с малышами.
Также сообщалось, что бывший супруг Агаты Муцениеце настолько увлекся новой избранницей, что потерял пса. К счастью, неравнодушные люди нашли и вернули собаку актеру.
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