"Хорошие любовники": роман Прилучного с Карпович получил подтверждение

Карта Мирославы Карпович показывает, что она очень влюбчивая и страстная девушка, а такого красавчика как Прилучный было трудно не заметить, работая с ним в театре. "У Павла и Мирославы хорошая астрологическая совместимость, но именно с точки зрения влюбленности и секса", – комментирует Ермолаев.

"К слову, этот год у Мирославы Карпович не самый простой в плане отношений с мужчинами, ее ждут постоянные проверки", – заявил астролог. – 34-летняя звезда сериала "Папины дочки" уже давно не может построить свою личную жизнь и до сих пор является бездетной, а женского счастья ей хочется, как и всем девушкам ее возраста. И именно роман с Прилучным отвлекает ее от всех неудач в личной жизни и помогает забыться".

Мирославе уже удалось подружиться с детьми Прилучного, но своих ей так пока и не удается родить, а на длительные серьезные отношения с Павлом надеяться не стоит, так как они пока просто хорошие любовники, уверен астролог. Всерьез претендовать на сердце звезды "Закрытой школы" Карпович сможет не ранее, чем через полтора года, именно тогда планеты перестанут испытывать Мирославу на прочность. "Кстати, именно через 1,5 года астрологическая карта Карпович показывает зарождение серьезных отношений", – добавил он.