Павел Прилучный считается одним из самых востребованных актеров российского кинематографа наравне с Александром Петровым и Данилой Козловским. Его больше воспринимают, как главного героя сериалов, но парень также снимается и в полнометражном кино.
Биография актера начинается в Новосибирской области, а детство пришлось на «лихие 90-ые». И все же Прилучному удалось не сойти с верного пути и добиться головокружительного успеха в отечественном кинематографе.
Родители никакого отношения к театру и кино не имели. Отец – обычный рабочий, мать – хореограф. Семья была многодетной, у Паши есть брат и сестра.
Чтобы сын не сошел с верного пути и не угодил за решетку, родители решили отдать его в спорт. Мать выбрала хор и балет, отец записал в спортивную секцию бокса. Ходил на тренировки Прилучный из-под палки, но уже в 14 лет стал Кандидатом в мастера спорта.
После школы Павел закончил театральное училище Новосибирска, по выпуску несколько лет играл в местном театре «Глобус». Переехав в Москву, начинал учебу в МХАТе, но бросил. А вот педагогический подход ГИТИСа пришелся ему по душе.
Павел считает себя актером кино, хотя начинал свою творческую деятельность именно с театральных подмостков.
На протяжении двух лет Павел Прилучный выходил на сцену новосибирского театра «Глобус», хорошо запомнился в таких театральных постановках, как «НЭП» и «Белая овца». Всего в «Глобусе» насчитывается 6 ролей.
По переезду в Москву сниматься в кино начал еще в статусе студента ГИТИСа. Дебютной стала роль в сериале «Школа №1». После было еще несколько незаметных эпизодических ролей. Успех принес игрок Док и остросюжетный фильм «На игре». Закрепила результат «Закрытая школа» (2011). С того времени Павел Прилучный востребован в кино и ни 1 года не сидит без работы.
Он позиционирует себя, как разноплановый актер. Например, сыграл в комедии «Килиманджаро», военной драме «Рубеж», криминале «На игре» и «Приключения Мишки Япончика», детективе «Метод Лавровой».
Длительное время актер встречался с голливудской красавицей Никки Рид, с которой случайно пересекся в Москве. Парень даже готовил переезд, но неожиданно его возлюбленная перестала выходить на связь, скоропостижно закончила эти отношения. Сам Прилучный тяжело пережил разрыв.
В жены взял партнершу по «Закрытой школе» Агату Муцениеце, которая родила ему сына Тимофея и дочь Мию. Несколько лет назад супруги пережили кризис отношений, но сохранили брак. Периодически в прессе появляется информация о новых романах любвеобильного Прилучного. Агата никак не комментирует эти слухи, на развод пока не подает.
Актер чаще снимается в телесериалах, лишь изредка появляется в полнометражном кино. Также не против принимать участие в экстремальных шоу, работает телеведущим, пробует себя в качестве каскадера и режиссера.
Актер сегодня
Павел Прилучный не так давно закончил работу над «Союзом спасения», задействован в новых творческих проектах. Помимо кино, участвует в ток-шоу, засветился в перфомансе «Горе от ума». Не так давно ему приписывали служебный роман с Дарьей Мороз.
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