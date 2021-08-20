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Павел Валерьевич Прилучный

актер
Павел Валерьевич Прилучный

Павел Прилучный считается одним из самых востребованных актеров российского кинематографа наравне с Александром Петровым и Данилой Козловским. Его воспринимают как исполнителя ярких ролей в сериалах и в полнометражном кино.

Биография Павла Прилучного

Биография актера начинается в Новосибирской области, а детство пришлось на "лихие 90-ые". И все же Прилучному удалось не сойти с верного пути и добиться головокружительного успеха в отечественном кинематографе.

Семья

Родители никакого отношения к театру и кино не имели. Отец – обычный рабочий, мать – хореограф. Семья была многодетной, у Павла есть брат и сестра.

Детство и юность

Чтобы сын не сошел с верного пути и не угодил за решетку, родители решили отдать его в спорт. Мать выбрала хор и балет, отец записал в спортивную секцию бокса. Ходил на тренировки Прилучный из-под палки, но уже в 14 лет стал Кандидатом в мастера спорта.

После школы Павел закончил театральное училище Новосибирска, по выпуску несколько лет играл в местном театре "Глобус". Переехав в Москву, начинал учебу в МХАТе, но бросил. А вот педагогический подход ГИТИСа пришелся ему по душе.

Карьера Павла Прилучного

Павел считает себя актером кино, хотя начинал свою творческую деятельность именно с театральных подмостков.

Театр

На протяжении двух лет Павел Прилучный выходил на сцену новосибирского театра "Глобус", хорошо запомнился в таких театральных постановках, как "НЭП" и "Белая овца". Всего в "Глобусе" насчитывается 6 ролей. Также успел проявить мастерство в нескольких театральных учреждениях российской столицы.

Кино

Переехав в Москву, сниматься в кино начал еще в статусе студента ГИТИСа. Дебютной стала роль в сериале "Школа №1". После было еще несколько незаметных эпизодических ролей. Успех принесли "Геймеры" и остросюжетный фильм "На игре". Закрепила результат "Закрытая школа" (2011). С того времени Павел Прилучный востребован в кино и ни 1 года не сидит без работы.

Он позиционирует себя как разноплановый актер. Например, сыграл в комедии "Килиманджаро", военной драме "Рубеж", криминале "На игре" и "Приключения Мишки Япончика", детективе "Метод Лавровой".

Личная жизнь Павла Прилучного

Длительное время актер встречался с голливудской красавицей Никки Рид, с которой случайно пересекся в Москве. Парень даже готовил переезд, но неожиданно его возлюбленная перестала выходить на связь, скоропостижно закончила эти отношения. Сам Прилучный тяжело пережил разрыв.

В жены взял партнершу по "Закрытой школе" Агату Муцениеце, которая родила ему сына Тимофея и дочь Мию. Несколько лет супруги переживали кризис отношений, но сохраняли брак. Периодически в прессе появлялась информация о новых романах любвеобильного Прилучного. В 2020 году после 9 лет брака супруги развелись. А в 2022 году актер женился на своей коллеге Зепюр Брутян, которая впоследствии родила ему сына Микаэля.

Интересные факты о Павле Прилучном

  • Актер является обладателем нескольких татуировок на теле.
  • В 2019 году в семье Прилучных случилась потасовка. По данным СМИ, актер избил жену. Соседям даже пришлось вызвать наряд милиции.
  • Никки Рид – первая серьезная любовь Прилучного, хорошо известна по роли вампирши из семьи Калленов в "Сумерках".
  • Когда Павлу исполнилось 14 лет, умер отец. Поэтому мальчику слишком рано пришлось повзрослеть.
  • Прилучный в строгости воспитывал своих детей от первого брака, запрещал им пользоваться социальными сетями.

Роли Павла Прилучного

Актер много снимается в телесериалах и нередко появляется в полнометражном кино. Также не против принимать участие в экстремальных шоу, пробует себя в качестве каскадера, режиссера, ведущего, продюсера, а также появляется в музыкальных клипах.

Фильмы

  • "На игре" – Руслан Авдеев;
  • "Детям до 16" – Максим;
  • "Моя безумная семья" – Стас Подземельный;
  • "В ожидании моря" – Ясан;
  • "Темный мир: равновесие" – Семен;
  • "Любовь с ограничениями" – Миша Шмелев;
  • "Жизнь впереди" – Михаил
  • "Союз спасения" - Павел Пестель; и др.

Сериалы

  • "Клуб" – Рэй Макаров;
  • "Закрытая школа" – Максим Морозов;
  • "Метод Лавровой" – Родион;
  • "Геймеры" – Руслан Авдеев;
  • "Метод Фрейда" -Сергей Невежин;
  • "Тайный город" – Артем Головин;
  • "Мажор" – Игорь Соколовский; и др.

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