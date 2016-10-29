Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Эксперт Удафович о причинах отставки сына Лукашенко с прежнего поста: Отказался действовать "без тормозов"
Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Политолог Усов обратился к белорусской оппозиции: Не нужно кормить общество иллюзиями
Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность
партнеры
Среда
10 марта
Лента новостей
19:56
Второй тоннель между БКЛ и депо "Замоскворецкое" бурят на глубине до 22 метров
19:56
Центр госуслуг района Крюково открылся по новому адресу
19:50
Стас Пьеха рассказал о гнусном обмане знаменитой бабушки
19:38
А как же Меладзе? Брежнева уехала из России в компании мужчины в платье
19:08
Политолог Карбалевич о белорусских силовиках: Уже ходят по балконам и ищут "неправильную расцветку" белья
19:04
"Вам без одежды больше идет": Рева показал обнаженный снимок с женой
18:41
Когда врачи бессильны: тяжелобольная Заворотнюк ежедневно общается с батюшкой
18:12
Вдова Абдулова сделала заявление после слухов о новом романе
17:54
Звезда сериала "Склифосовский" назвала свой брак просроченным продуктом
17:39
Загитова заговорила о возвращении на лед
17:33
"Наташа, не разрешай": Королеву предостерегли от женитьбы сына на жадной стриптизерше
17:28
В Косино-Ухтомском по программе "Мой район" построят школу с дошкольным отделением
17:27
Экономике Белоруссии предрекли скорый крах: Результат политики Лукашенко
17:19
В Бескудникове благоустроят территории двух школ в рамках программы "Мой район"
17:06
Историю оплеванной и затравленной Меган Маркл отказались показать в "Короне"
16:53
По стопам Карпович: Муцениеце слилась в страстном поцелуе с женатым красавцем
16:14
Родственники отказались хоронить Лядову рядом с Началовой
16:11
"А денег нет": страдающий от страшного недуга Зайцев погряз в долгах
15:59
"После тридцати – хана": Тодоренко пожаловалась на здоровье
15:53
"Куплю квартиру тебе!": известный актер отбивает Калашникову у жениха
15:43
Близкие умоляют Азизу расторгнуть помолвку
15:37
Собянин рассказал о самых популярных сервисах московского метро для пассажиров
15:35
Всех российских журналистов внесут в единый реестр с идентификацией личности
15:31
Питание и фитнес: делаем тело к пляжному сезону
15:30
"Противно смотреть": связавшегося с Манукяном Киркорова просят угомониться
15:07
В Кремле раскрыли условие встречи Путина и Зеленского
15:06
"Еще могу стать матерью": Цымбалюк-Романовская заговорила о детях от Джигарханяна
15:05
"Бог не дал": бездетная супруга звезды "Дальнобойщиков" сделала заявление об ЭКО
14:53
Получившую инвалидность звезду "Убойной силы" обобрал родной сын
14:51
В Ивановской области украли гараж весом в три тонны
14:44
При пожаре на Кубани погибла мать с детьми
14:29
"Как комарик": коротышка Кузьмин потерялся на фоне раздобревшей Пугачевой
14:14
В Химках поймали рысь
14:13
Сраженная приступом Самбурская записала пугающее видео и перестала выходить на связь
14:12
"В шоке и недоумении": вечер памяти Ланового оскорбил артистов
14:12
Роскомнадзор ограничил работу Twitter для защиты россиян
13:56
В Москве открыли уникалный музей
13:52
"Боль навсегда останется в сердце": Вдова Грачевского поделилась редким фото со свадьбы
13:48
Подробности смерти звезды фильма "Летят журавли" Сморчкова
13:40
На Кубани ребенка насмерть придавило телевизором
13:32
Школу в Пензенской области спасли от теракта
13:29
Богатырев из "Кухни" отложил отпуск после слухов о беременности Арнтгольц
13:24
"Любит разврат": разведенного Деревянко засняли с петушком в борделе для молодых мальчиков
13:20
Что стало с детьми Владимира Турчинского после его смерти
13:19
Заболеваемость коронавирусом сократилась в России за сутки
13:17
Эксперт Жарихин о плане Украины по решению конфликта в Донбассе: Это фантазия Зеленского
13:04
"Искры летели": Лютая об интимных отношениях с Макарским
13:03
"Я пела под фонограмму": Лядова перед смертью открыла свою тайну
12:53
Полиция газом и водометами разогнала протестующих в Афинах
12:38
Прокурор настаивает на виновности: звезде турецких сериалов грозит тюрьма за избиение жены
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вопиющая мерзость: Собчак сняла себя на унитазе и публично помочилась
Ксения Собчак оскорбила малоимущих россиян
Пачки денег, предложение и загадочная гибель: обнародованы детали романа Азизы и Киркорова
Обтянутая в мини-платье 67-летняя Успенская показала "задорные" соски
"Такого еще не было": Разин пришел в ужас от песни российской конкурсантки "Евровидения"
От детства на войне до всенародной славы: яркая жизнь певицы Manizha
Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Павел Прилучный считается одним из самых востребованных актеров российского кинематографа наравне с Александром Петровым и Данилой Козловским. Его больше воспринимают, как главного героя сериалов, но парень также снимается и в полнометражном кино.

Биография Павла Прилучного

Биография актера начинается в Новосибирской области, а детство пришлось на «лихие 90-ые». И все же Прилучному удалось не сойти с верного пути и добиться головокружительного успеха в отечественном кинематографе.

Семья

Родители никакого отношения к театру и кино не имели. Отец – обычный рабочий, мать – хореограф. Семья была многодетной, у Паши есть брат и сестра.

Детство и юность

Чтобы сын не сошел с верного пути и не угодил за решетку, родители решили отдать его в спорт. Мать выбрала хор и балет, отец записал в спортивную секцию бокса. Ходил на тренировки Прилучный из-под палки, но уже в 14 лет стал Кандидатом в мастера спорта.

После школы Павел закончил театральное училище Новосибирска, по выпуску несколько лет играл в местном театре «Глобус». Переехав в Москву, начинал учебу в МХАТе, но бросил. А вот педагогический подход ГИТИСа пришелся ему по душе.

Карьера Павла Прилучного

Павел считает себя актером кино, хотя начинал свою творческую деятельность именно с театральных подмостков.

Театр

На протяжении двух лет Павел Прилучный выходил на сцену новосибирского театра «Глобус», хорошо запомнился в таких театральных постановках, как «НЭП» и «Белая овца». Всего в «Глобусе» насчитывается 6 ролей.

Кино

По переезду в Москву сниматься в кино начал еще в статусе студента ГИТИСа. Дебютной стала роль в сериале «Школа №1». После было еще несколько незаметных эпизодических ролей. Успех принес игрок Док и остросюжетный фильм «На игре». Закрепила результат «Закрытая школа» (2011). С того времени Павел Прилучный востребован в кино и ни 1 года не сидит без работы.

Он позиционирует себя, как разноплановый актер. Например, сыграл в комедии «Килиманджаро», военной драме «Рубеж», криминале «На игре» и «Приключения Мишки Япончика», детективе «Метод Лавровой».

Личная жизнь Павла Прилучного

Длительное время актер встречался с голливудской красавицей Никки Рид, с которой случайно пересекся в Москве. Парень даже готовил переезд, но неожиданно его возлюбленная перестала выходить на связь, скоропостижно закончила эти отношения. Сам Прилучный тяжело пережил разрыв.

В жены взял партнершу по «Закрытой школе» Агату Муцениеце, которая родила ему сына Тимофея и дочь Мию. Несколько лет назад супруги пережили кризис отношений, но сохранили брак. Периодически в прессе появляется информация о новых романах любвеобильного Прилучного. Агата никак не комментирует эти слухи, на развод пока не подает.

Интересные факты о Павле Прилучном

  • У актера на лице действительно настоящая татуировка, которую в зависимости от персонажа приходится маскировать под «тонны гримма».
  • Пару лет назад в семье Прилучных случилась потасовка. Актер избил жену. Соседям даже пришлось вызвать наряд милиции.
  • Никки Рид – первая серьезная любовь Прилучного, хорошо известна по роли вампирши из семьи Калленов в «Сумерках».
  • Когда Павлу исполнилось 14 лет, умер отец. Поэтому мальчику слишком рано пришлось повзрослеть.
  • Прилучный в строгости воспитывает своих детей, запрещает им пользоваться социальными сетями.

Роли Павла Прилучного

Актер чаще снимается в телесериалах, лишь изредка появляется в полнометражном кино. Также не против принимать участие в экстремальных шоу, работает телеведущим, пробует себя в качестве каскадера и режиссера.

Фильмы

  • «На игре» - Руслан Авдеев;
  • «Детям до 16» - Максим;
  • «Моя безумная семья» - Стас Подземельный;
  • «В ожидании моря» - Ясан;
  • «Темный мир: равновесие» - Семен;
  • «Любовь с ограничениями» - Миша Шмелев;
  • «Жизнь впереди» - Михаил.

Сериалы

  • «Клуб» - Рэй Макаров;
  • «Закрытая школа» - Максим Морозов;
  • «Метод Лавровой» - Родион;
  • «Геймеры» - Руслан Авдеев;
  • «Метод Фрейда» -Сергей Невежин;
  • «Тайный город» - Артем Головин;
  • «Мажор» - Игорь Соколовский и др.

Актер сегодня

Павел Прилучный не так давно закончил работу над «Союзом спасения», задействован в новых творческих проектах. Помимо кино, участвует в ток-шоу, засветился в перфомансе «Горе от ума». Не так давно ему приписывали служебный роман с Дарьей Мороз. 

поделиться

Восьмилетний сын Прилучного и Муцениеце угодил в инвалидную коляску

Ребенка показал звездный отец

Накрашенный Прилучный лишился волос из-за дочери

Поклонники всполошились

"Плюнула бы вам в лицо": Карпович терроризирует экс-супругу Прилучного

Артистка публикует совместные фотографии с возлюбленным

Довольная Толкалина прижалась к Прилучному с кривой губой

Звезды попали на фото

Народ нашел поразительное сходство отца Карпович с Прилучным

Артистка удивила россиян архивным кадром

"Чтоб ты сдохла, тварь": известную актрису прокляли после слухов об интрижке с Прилучным

Лукерья Ильяшенко пожаловалась на травлю

Взбешенного Прилучного успокаивают после обнародования данных о Карпович

Артист вне себя от злости

"Няня для детей": погрязший в долгах Прилучный унизил Карпович

Актер отказывается называть ее своей возлюбленной

Терпящий лишения Прилучный показался слишком упитанным

Артист снялся в картине Тимура Бекмамбетова "Девятаев"

Будет мальчик: счастливая Муцениеце заговорила о беременности

Артистка не хочет растить сына одна

загрузить ещё

Инстаграм

Видео

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+