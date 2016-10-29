Павел Прилучный считается одним из самых востребованных актеров российского кинематографа наравне с Александром Петровым и Данилой Козловским. Его больше воспринимают, как главного героя сериалов, но парень также снимается и в полнометражном кино.

Биография Павла Прилучного

Биография актера начинается в Новосибирской области, а детство пришлось на «лихие 90-ые». И все же Прилучному удалось не сойти с верного пути и добиться головокружительного успеха в отечественном кинематографе.

Семья

Родители никакого отношения к театру и кино не имели. Отец – обычный рабочий, мать – хореограф. Семья была многодетной, у Паши есть брат и сестра.

Детство и юность

Чтобы сын не сошел с верного пути и не угодил за решетку, родители решили отдать его в спорт. Мать выбрала хор и балет, отец записал в спортивную секцию бокса. Ходил на тренировки Прилучный из-под палки, но уже в 14 лет стал Кандидатом в мастера спорта.

После школы Павел закончил театральное училище Новосибирска, по выпуску несколько лет играл в местном театре «Глобус». Переехав в Москву, начинал учебу в МХАТе, но бросил. А вот педагогический подход ГИТИСа пришелся ему по душе.

Карьера Павла Прилучного

Павел считает себя актером кино, хотя начинал свою творческую деятельность именно с театральных подмостков.

Театр

На протяжении двух лет Павел Прилучный выходил на сцену новосибирского театра «Глобус», хорошо запомнился в таких театральных постановках, как «НЭП» и «Белая овца». Всего в «Глобусе» насчитывается 6 ролей.

Кино

По переезду в Москву сниматься в кино начал еще в статусе студента ГИТИСа. Дебютной стала роль в сериале «Школа №1». После было еще несколько незаметных эпизодических ролей. Успех принес игрок Док и остросюжетный фильм «На игре». Закрепила результат «Закрытая школа» (2011). С того времени Павел Прилучный востребован в кино и ни 1 года не сидит без работы.

Он позиционирует себя, как разноплановый актер. Например, сыграл в комедии «Килиманджаро», военной драме «Рубеж», криминале «На игре» и «Приключения Мишки Япончика», детективе «Метод Лавровой».

Личная жизнь Павла Прилучного

Длительное время актер встречался с голливудской красавицей Никки Рид, с которой случайно пересекся в Москве. Парень даже готовил переезд, но неожиданно его возлюбленная перестала выходить на связь, скоропостижно закончила эти отношения. Сам Прилучный тяжело пережил разрыв.

В жены взял партнершу по «Закрытой школе» Агату Муцениеце, которая родила ему сына Тимофея и дочь Мию. Несколько лет назад супруги пережили кризис отношений, но сохранили брак. Периодически в прессе появляется информация о новых романах любвеобильного Прилучного. Агата никак не комментирует эти слухи, на развод пока не подает.

Интересные факты о Павле Прилучном

У актера на лице действительно настоящая татуировка, которую в зависимости от персонажа приходится маскировать под «тонны гримма».

Пару лет назад в семье Прилучных случилась потасовка. Актер избил жену. Соседям даже пришлось вызвать наряд милиции.

Никки Рид – первая серьезная любовь Прилучного, хорошо известна по роли вампирши из семьи Калленов в «Сумерках».

Когда Павлу исполнилось 14 лет, умер отец. Поэтому мальчику слишком рано пришлось повзрослеть.

Прилучный в строгости воспитывает своих детей, запрещает им пользоваться социальными сетями.

Роли Павла Прилучного

Актер чаще снимается в телесериалах, лишь изредка появляется в полнометражном кино. Также не против принимать участие в экстремальных шоу, работает телеведущим, пробует себя в качестве каскадера и режиссера.

Фильмы

«На игре» - Руслан Авдеев;

«Детям до 16» - Максим;

«Моя безумная семья» - Стас Подземельный;

«В ожидании моря» - Ясан;

«Темный мир: равновесие» - Семен;

«Любовь с ограничениями» - Миша Шмелев;

«Жизнь впереди» - Михаил.

Сериалы

«Клуб» - Рэй Макаров;

«Закрытая школа» - Максим Морозов;

«Метод Лавровой» - Родион;

«Геймеры» - Руслан Авдеев;

«Метод Фрейда» -Сергей Невежин;

«Тайный город» - Артем Головин;

«Мажор» - Игорь Соколовский и др.

Актер сегодня

Павел Прилучный не так давно закончил работу над «Союзом спасения», задействован в новых творческих проектах. Помимо кино, участвует в ток-шоу, засветился в перфомансе «Горе от ума». Не так давно ему приписывали служебный роман с Дарьей Мороз.