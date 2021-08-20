Павел Прилучный считается одним из самых востребованных актеров российского кинематографа наравне с Александром Петровым и Данилой Козловским. Его воспринимают как исполнителя ярких ролей в сериалах и в полнометражном кино.
Биография актера начинается в Новосибирской области, а детство пришлось на "лихие 90-ые". И все же Прилучному удалось не сойти с верного пути и добиться головокружительного успеха в отечественном кинематографе.
Родители никакого отношения к театру и кино не имели. Отец – обычный рабочий, мать – хореограф. Семья была многодетной, у Павла есть брат и сестра.
Чтобы сын не сошел с верного пути и не угодил за решетку, родители решили отдать его в спорт. Мать выбрала хор и балет, отец записал в спортивную секцию бокса. Ходил на тренировки Прилучный из-под палки, но уже в 14 лет стал Кандидатом в мастера спорта.
После школы Павел закончил театральное училище Новосибирска, по выпуску несколько лет играл в местном театре "Глобус". Переехав в Москву, начинал учебу в МХАТе, но бросил. А вот педагогический подход ГИТИСа пришелся ему по душе.
Павел считает себя актером кино, хотя начинал свою творческую деятельность именно с театральных подмостков.
На протяжении двух лет Павел Прилучный выходил на сцену новосибирского театра "Глобус", хорошо запомнился в таких театральных постановках, как "НЭП" и "Белая овца". Всего в "Глобусе" насчитывается 6 ролей. Также успел проявить мастерство в нескольких театральных учреждениях российской столицы.
Переехав в Москву, сниматься в кино начал еще в статусе студента ГИТИСа. Дебютной стала роль в сериале "Школа №1". После было еще несколько незаметных эпизодических ролей. Успех принесли "Геймеры" и остросюжетный фильм "На игре". Закрепила результат "Закрытая школа" (2011). С того времени Павел Прилучный востребован в кино и ни 1 года не сидит без работы.
Он позиционирует себя как разноплановый актер. Например, сыграл в комедии "Килиманджаро", военной драме "Рубеж", криминале "На игре" и "Приключения Мишки Япончика", детективе "Метод Лавровой".
Длительное время актер встречался с голливудской красавицей Никки Рид, с которой случайно пересекся в Москве. Парень даже готовил переезд, но неожиданно его возлюбленная перестала выходить на связь, скоропостижно закончила эти отношения. Сам Прилучный тяжело пережил разрыв.
В жены взял партнершу по "Закрытой школе" Агату Муцениеце, которая родила ему сына Тимофея и дочь Мию. Несколько лет супруги переживали кризис отношений, но сохраняли брак. Периодически в прессе появлялась информация о новых романах любвеобильного Прилучного. В 2020 году после 9 лет брака супруги развелись. А в 2022 году актер женился на своей коллеге Зепюр Брутян, которая впоследствии родила ему сына Микаэля.
Актер много снимается в телесериалах и нередко появляется в полнометражном кино. Также не против принимать участие в экстремальных шоу, пробует себя в качестве каскадера, режиссера, ведущего, продюсера, а также появляется в музыкальных клипах.