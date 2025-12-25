Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

Агата Муцениеце родилась в Риге 1 марта 1989 года. Отец работал барменом (умер, когда Агата была ещё ребёнком), мать — поваром; старшая сестра — Санта (род. 1987). В школьные годы посещала театральную студию «Шкатулка» (мастерская Л. Е. Шевченко). После окончания школы работала моделью, рекламировала известную марку итальянской обуви, объездила с фотосессиями многие страны Европы. Вернувшись в Ригу, поступила в Латвийский университет (специальность «Китайская филология»), в 2008 году переехала в Москву и поступила на актёрский факультет ВГИКа (мастерская А. Я. Михайлова), который окончила с красным дипломом в 2012 году.

Дебютировала в кино в 2007 году. Наиболее известная роль — Дарья Старкова в телесериале «Закрытая школа».

Снималась в рекламе «Билайн», «Nescafe», «МегаФон», «Евросеть», «Jardin», «Savage», Сбербанк, «OBI».