Прилучный взбесился из-за вопросов об избиении жены

В прямом эфире своего инстаграм-аккаунта артист заявил, что не бил Агату Муцениеце. Он сорвался на любопытных пользователей соцсети, предложив им прекратить задавать вопросы по данной теме. Он отметил, что данная тема давно закрыта.
"Если что-то не знаете, лучше в это не лезьте", – вышел из себя Павел Прилучный. Судя по всему, после скандала в семье на него посыпались обвинения от поклонников Агаты Муцениеце.
Напомним, Павел Прилучный познакомился с будущей супругой на съемках сериала "Закрытая школа". В 2011 году они расписались. В феврале этого года стало известно, что пара намерена развестись. У супругов родилось двое детей: сын Тимофей и дочь Мия.
Как писали "Дни.ру", ранее Агата Муцениеце в слезах рассказала поклонникам в "Инстаграм" своей матери, что Павел Прилучный поднял на нее руку, выбросил телефон и выгнал с детьми из дома. Актриса отметила, что муж десять дней беспробудно пил.
Эта информация вызвала широкий резонанс. Пользователи Сети разделились на два лагеря. одни сочувствуют артистке и советуют как можно быстрее развестись с Павлом Прилучным. Другие же считают недопустимым выносить сор из избы. По их мнению, Муцениеце пиарится на своем расставании с супругом.
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