Губерниев упрекнул поддерживающих Ефремова знаменитостей: Не говорят самое важное!

Дмитрий Губерниев заявил, что с пристально следит за высказываниями публичных людей о произошедшей по вине пьяного Михаила Ефремова аварии. Например, он знает, что сказали о ДТП Мария Шукшина, коллектив театра "Современник", режиссеры, "либеральная интеллигенция" и прочие.
Спортивный комментатор удивляется, почему эти люди не отметили, что нельзя управлять автомобилем в состоянии опьянения. "Никто не сказал общественности, что преступно пить и садиться за руль", – написал он.
Можно ли считать замечание Дмитрия справедливым, вопрос спорный. Всем и так известно, что вождение в пьяном виде может привести к катастрофическим последствиям. Ефремова такие знания не остановили. Очевидно, что произошедшее на прошлой неделе должно стать примером для всех.
Ранее Губерниев жестко раскритиковал актера. Журналист написал в его адрес: "Будь ты проклят, сволочь!"
Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль своего автомобиля и помчался по вечерней Москве. На Садовом кольце актер выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель грузового автомобиля Сергей Захаров скончался от полученных травм на следующее утро.
Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Он находится под домашним арестом. Актер признал свою вину и даже попросил, чтобы его посадили в СИЗО.
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